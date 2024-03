Gyurcsányék külföldön bejegyzett felületen gyűjtenek pénzt az álcivilekkel

Szinte a teljes baloldal egy gyanús, Szigetvári Viktorék által fejlesztett program segítségével gyűjt pénzt és adatokat magyar emberektől – írja legújabb cikkében a Tűzfalcsoport. A portál szerzői a LUNDA nevű adománygyűjtő felület vizsgálata során arra jutottak, hogy a baloldal központosított hálózatot kezdett el létrehozni.

A DK-tól egészen a Tanítanék Mozgalmon át a szálak mind egy központhoz vezetnek vissza: a DatAdathoz és egy amerikai baloldali szervezethez.

Mint írják, a LUNDA nem más, mint a Datadat egyik fejlesztése. Ez az adománygyűjtő oldal viszont összeköttetésben van nagy amerikai donorszervezetekkel, természetesen olyanokkal, amelyek az amerikai baloldalhoz köthetőek. Nevezetesen az Action Network nevű intézménnyel. A baloldali amerikai kampány-finanszírozási botrány előtt a baloldali szervezetek az Action Network nevű felületet használták, azonban ahogy nőtt a politikai nyomás rajtuk, és kiderült, hogy lényegében szinte az összes balos párt érintett az amerikai pénzek ügyében, úgy szépen leváltak erről a felületről és

ezért hozták létre a LUNDA-t, mint saját fejlesztést.

Kiderült, hogy LUNDA-t nemcsak Gyurcsányék használják, hanem az összes többi baloldali szervezet is. Kirajzolódik egy baloldali „deep state”, egy baloldali mélyállami háttér-szervezet.

A magát függetlennek nevező Noár

Az első találat a Google-ben a NoÁr Mozgalom, ők voltak azok, akik 2023-ban már ezen a felületen gyűjtöttek különféle adományokat. Ha megnézzük a weboldalukat, akkor ott három olyan programot is találunk, amelyre pénzt Szigetváriék cégéhez köthető programon keresztül gyűjtöttek.

Fotó: Képernyőfotó

Ez csak azért is érdekes, mert maga NoÁr is gyakran hivatkozik úgy magára, mint aki CIVIL, akinek semmi köze a balos politikusokhoz. Most azonban elég egyértelműen látszik, hogy Gyurcsányékkal osztoznak közös adománygyűjtő felületen.

Fotó: Képernyőfotó

Jámbor András és a mérce

A másik baloldali nyúlvány, amely szintén közös adomány-gyűjtő felületet használ Gyurcsánnyal az a Mérce. A Jámbor András nevével fémjelzett kommunista szellemiségű lap is többször gyűjtött már adományokat a LUNDA segítségével. Sőt, ők a rendszeres, napi szintű adományokat is ott fogadják, mind a mai napig.

Fotó: Képernyőfotó

Mérce azért érdekes, mert ha megnézzük az Adatkezelési Tájékoztatójukat, akkor abból elég egyértelműen látszik, hogy ők minden szinten Amerikába vannak bekötve. Az Action Network felületén lehet regisztrálni, ha hírlevelet akarunk kapni a Mércétől. Az adatkezelő székhelyét is megadják, ami történetesen nem más, mint Washington DC. Amennyiben a felhasználó a Mérce Facebook oldalán a Facebook Messenger üzenetküldő alkalmazáson adja beleegyezését a kapcsolattartásba, akkor a WinWithMeszoftvert használja, amelynek székhelye Tallin 11317, Észtország. Érdekesség, hogy a WinWithMe szintén a DatAdathoz köthető szoftver. A Mérce mellett érdekes módon a Szikra Mozgalom is ugyanezt a felületet használja. A Szikra Mozgalom Adatkezelési Tájékoztatójában szintén szinte csak külföldi szervezeteket találunk.

Juhász Péter

Az V. kerületben polgármesteri babérokra törő, és a pártoktól látszólag távolodni kívánó Juhász Péter is valamiért pont ezen a felületen gyűjt pénzt egy Ütközések nevű kulturális projektre.

Juhász nem kizárólag kultúrára gyűjt. Az egész kampánytámogatási rendszere mögött megtalálható a jól ismert amerikai Action Network.

Tanítanék Mozgalom

A Tanítanék Mozgalom, amely a Humán Platform (Bajnai emberek által gründolt szervezet) egyik fiókszervezete szintén a LUNDA programot használja adománygyűjtésre. A Tanítanék is azt állítja magáról, hogy alulról építkező civil szervezet, de a felület adatkezelési nyilatkozatától kezdve egészen az adománygyűjtésig, mindenhol amerikai címekkel és a Gyurcsányék által is használt felülettel találkozik az ember. Tehát a „civil” jelző némiképp megkérdőjelezhető.

Lengyel szál

A Lundát nemcsak Magyarországon használják a baloldali szervezetek, hanem Lengyelországban is. A portál talált egy szintén szélsőbaloldali felületet, amely a lengyel választások előtt szintén ezen a felületen gyűjtött pénzt.

Fotó: Képernyőfotó

A portál szerint már maga az a tény, hogy a baloldali világ egy Szigetvári Viktorék által fejlesztett program segítségével gyűjti az anyagi forrásokat felvet egy sor kérdést. Ám ami még érdekesebb, szépen kirajzolódik az a baloldali hálózat, amely az évek során épült ki, és amely előszeretettel hivatkozik arra, hogy „civil”, pártoktól független. De mint írják: ha jobban megkapargatjuk a felszínt, akkor azt látjuk, hogy szó sincs függetlenségről és alulról szerveződésről, sokkal inkább központi irányítás és vezérlés jellemzi őket.

Borítókép: Molnár Áron színész, aktivista, a noÁr mozgalom alapítója a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által szervezett budapesti tüntetésen a Kossuth téren 2022. november 26-án (Fotó:MTI/Máthé Zoltán)