Az amerikai baloldal pénzén szervez vidéki turnét a TASZ

Az USAID-ről épp a baloldali Robert F. Kennedy Jr, mondta el, hogy azon keresztül avatkozik be másik országok belpolitikai viszonyaiba a hírhedt amerikai titkosszolgálat.

A CIA mára az újságírás egyik legnagyobb támogatója világszerte. A legnagyobb támogatást a USAID-en keresztül juttatják. Az Egyesült Államok a világ szinte minden országában pénzeli az újságírást. Birtokában vannak médiumok, és több ezer újságírónak állja a fizetését

– fogalmazott Kennedy.

A portál hangsúlyozta, hogy éppen most, a külföldi pénzekkel szintén erősen megtámogatott Gulyás Márton is vidéki turnéra indul. A napokban zárul a szavazás, majd kihirdetik, melyik városokba látogat el a Partizán stábja. Ismertették, hogy Gulyás 2022-ben is volt vidéki turnén, amelyet egy másik amerikai külügy által fizetett szervezet, a National Endowment for Democracy finanszírozott. Gulyás arra a turnéra 98 ezer dollárt kapott a CIA meghosszabbított kezének nevezett NGO-tól.

