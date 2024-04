Rátámadtak a polgármesterre Ónodon

Részegen, bedrogozva kezdte ütni-verni a helyieket egy férfi Ónodon – számolt be TV2 hírműsora, a Tények. Az elkövető gyilkossággal is fenyegetőzött, hátba és állon rúgott több nőt, és volt, akinek kést tartott a nyakához. A bántalmazottak szerint minden előzmény nélkül esett nekik az ámokfutó, akit hiába próbáltak leállítani. A kiérkező polgármestert is megütötte, végül a rendőrök fogták el.