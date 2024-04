Magyar Péter csak a baloldalról tudta elhódítani a szavazókat

Külföldi támogatás: ezt már láttuk

Az elemző emlékeztetett: Márki-Zay Péter, sőt Karácsony Gergely is tagadta a választási kampányban, hogy külföldről kapnának pénzeket vagy támogatásokat, azonban a választást követően maga a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt ismerte be a több milliárd forintos támogatást az Egyesült Államokból. Azóta ráadásul kiderült, hogy a pénz a Soros-hálózattól származik, szó sem volt mikroadományokról, mint ahogyan korábban Márki-Zay állította. Kísérteties a hasonlóság az elemző szerint, ugyanis most Magyar Péter is mikroadományokról beszél, ugyanakkor nehezen hihető, hogy a múlt hétvégi tüntetését – amely számítások szerint 100-150 millió forintba került – ezekből vagy saját zsebből fizette volna.

Ezzel Magyar Péter nem számolt el, nem tudni, hogy valójában honnan származott a pénz.

Mivel kísérteties a hasonlóság Márki-Zay Péter és Magyar Péter között, egyáltalán nem lenne meglepő, ha ebben az esetben is kiderülne, hogy ezek a pénzek külföldről érkeztek – mondta Deák Dániel. És hogy mi ezzel a külföldi globalista érdekcsoportok célja? – tette fel a kérdést az elemző. Meglátása szerint világos, hogy meg akarják változtatni Magyarország álláspontját a fő kérdésekben, így például a migráció, a gender és a háború ügyében, emiatt akarják meggyengíteni a nemzeti kormányt, emiatt támogat ezúttal ez a gazdasági és politikai érdekkör egy olyan embert, aki azt állítja magáról, hogy nem baloldali.