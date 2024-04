Szentendre balliberális polgármestere megtiltotta egy keresztény jelkép használatát

A vallási jelkép betiltása azért is különösen érthetetlen, hiszen Fülöp – volt presbiter – maga is tagja a szentendrei református egyházközségnek, amelynek címerében éppen ugyanez a bárány látható. További érdekesség, hogy az általa alapított Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület 2010-ben ugyanígy kérte az akkori jobboldali városvezetéstől a Szentendre névhasználatot, amelyet 15 napon belül meg is kapott