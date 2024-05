Feloldódnak a szocialisták a Gyurcsány-koalícióban

A hárompárti kampánynak szintén érdekessége, hogy Karácsony Gergely főpolgármester már többször is részt vett Dobrev kampányrendezvényein, ezzel elhanyagolva Budapestet, valamint a fővárosi kampányt. Dobrev és Karácsony tatabányai közös rendezvényére reagálva Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje tette fel a sokatmondó kérdést: „Ennyire rendben van minden Budapesten?”

Ugyancsak említésre méltó, hogy a DK–MSZP–Párbeszéd hármasa egy meglehetősen disztópikus felvetéssel kampányol, mivel előre hozott ország­gyűlési választások kiírását követelik, amennyiben a kormánypártok vereséget szenvednének az európai parlamenti voksoláson.

Azonban a közvélemény-kutatások rendre azt mutatják, hogy a Fidesz–KDNP messze megelőzi támogatottságban a baloldal pártjait. A Gyurcsány-koalíció felvetése azért is problémás, mert semmilyen jogi eszköz nincs arra, hogy egy ellenzéki párt elérje az előre hozott választások kiírását, így az elképzelés nem más, mint egy politikailag is üres kijelentés, amivel félrevezetik a saját választóikat is.

A felvetés vélhetően egy elkeseredett próbálkozás arra, hogy az ellenzéki oldalon Gyurcsányék átvegyék a tematizálást Magyar Pétertől, akinek a feltűnése megosztotta a baloldali szavazótábort.

A hárompárti összefogáson belüli sorrendet jelzi, hogy a közös EP-lista első négy helyén a DK képviselői foglalnak helyet, az ötödik hely az MSZP-é, a hatodik pedig ismét a DK-é lett, a Párbeszéd pedig mindössze a hetedik helyet kapta meg a sorban. A közvélemény-kutatások alapján így a közös listáról várhatóan csak a Gyurcsány-párt tud majd képviselőt küldeni Brüsszelbe. A megállapodással az MSZP és a Párbeszéd vélhetően a DK befolyása alatt működhet tovább, még abban az esetben is, ha a 2026-os országgyűlési választáson a két kisebb párt önálló frakciót tud alakítani. Ahogy arról lapunk beszámolt, a hárompárti együttműködés a 2026-os országgyűlési választásokra is vonatkozik, továbbá az értesüléseink szerint az összefogás közös miniszterelnök-jelöltje Dobrev Klára lesz, és nem tartanak előválasztásokat.

Borítókép: Karácsony Gergely és Dobrev Klára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)