Hiába udvarolja körbe Márki-Zay Péter, Magyar Péter továbbra sem kér belőle

Nem pihen a piros betűs ünnepnapokon sem Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke még pünkösdhétfőn is a „színpadra” állt, hogy előadja műsorát. A frissen debütált politikus most Csongrád-Csanád vármegyében folytatta az országjárást, ennek részeként ellátogatott többek között Hódmezővásárhelyre is, ahol jelen volt a város polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt listavezetője, Márki-Zay Péter is.

Az ellenzék egykori bukott miniszterelnök-jelöltje ugyan illően köszöntötte Magyar Pétert, és egy kék szalagot is átnyújtott neki sok sikert kívánva a munkájához, ám a gesztusa jóformán viszonzatlan maradt. Magyar ugyanis rövidre fogta a válaszát, és miután megköszönte, már ment is tovább a platójára.