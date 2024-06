Önnél is kopogtathat Orbán Viktor: ma van az egymillió találkozás napja

Aki él és mozog a Fidesz háza táján, az kampányol, beleértve a minisztereket és az államtitkárokat is. Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommuniká­ciós igazgatója a közösségi oldalán megosztott videóban elmondta, hogy a kormánypártok aktivistái mindenkinek el fogják mondani, hogy meg kell védeni Magyarország békéjét. A politikus tájékoztatása szerint ez lesz minden idők legnagyobb mozgósítása.

Mindenkinek el fogjuk mondani, hogy létfontosságú választás előtt állunk

– jelentette ki Menczer Tamás.

A találkozások már a kampány utolsó hetében is javában zajlottak, Orbán Viktor pedig nemcsak az országot járja, hanem telefonon is felkereste már a magyarokat. A választók Kocsis Mátéval is találkozhattak, mivel a Fidesz frakcióvezetője telefonon és személyesen egyaránt felkereste már a magyarokat, hogy felhívja a figyelmet a vasárnapi választások tétjére, legutóbb a komáromiakat kereste fel telefonon.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is telefonon kereste fel a magyarokat, és jelezte: „túl nagy a tét vasárnap ahhoz, hogy ne legyünk ott elegen”. A héten Gulyás Gergely is részt vett a találkozásokban, ugyanis a Miniszterelnökséget vezető miniszter telefonon és személyesen is beszél a választókkal, hogy minél többen tegyék le voksukat a béke mellett vasárnap. Vitályos Eszter kormányszóvivő mindenkinek köszönetet mondott, aki valamilyen formában már visszajelzett számukra a hétvégi részvétellel kapcsolatban. A kormánypártok már a múlt szombaton rendezett békemeneten is megmutatták, hogy jelentős tömegeket tudnak elérni a kampány végéhez közeledve. Egy hete százezrek gyűltek össze a Margitszigeten a kormánypártok békepárti politikájának a támogatására.