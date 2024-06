Szavazásra hívta a választókat Gádoros kormánypárti jelöltje

Az önkormányzati választás Fidesz–KDNP által támogatott polgármesterjelöltje, Szilágyi Tibor Gádoroson a szombat reggelét most is a piacon kezdte. Majd településvezetői teendői szólították tovább – számolt be a Beol.hu. Mint írták,

Szilágyi Tibor az elmúlt napokban a polgármesteri, napi teendői mellett a telefonos kapcsolattartással a választók minél szélesebb körét akarja elérni.

Elmesélte: sokan jó néven vették a megkeresést, például tájékozódtak a vasárnapi szavazás technikai lebonyolításával kapcsolatban. – Mindenkit arra kértem, menjen el szavazni. A telefonos megkereséseim után többekhez személyesen is eljutok szombaton, kérésükre. Ők mozgóurnát szeretnének igényelni, ebben leszek a segítségükre – tette hozzá.

Szilágyi Tibor azt is elmondta, polgármesterjelölti szóróanyagát már eljuttatta a gádorosiakhoz, ahogy az EU-s választásról szólót is. Ebben a családja és a többi jelölttársa volt a segítségére. A szombat reggeli teendőkről azt állította: úgy tekint a helyi piacra, mint a szerdai fogadó napjainak a hivatal melletti másik helyszínére.

Aki nem jön be hivatalos időben a községházára, az a hétvégi bevásárlásokkor mondja el örömét, bánatát. Ez a hely az év minden napján nevezzük úgy: a gádorosiak közéleti fórumának a helyszíne – írta a Beol.hu.