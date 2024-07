„A Trianon utáni évszázad legfajsúlyosabb fejlesztési időszakát tudhatja maga mögött Sopron”

Kérdésünkre elmondta: az ukrán menekültek segítése is további pluszterheket rótt a városra, ám akik tőlük kértek segítséget, azt befogadták, vagy igyekeztek támogatni. Az elszabaduló energiaárak miatt dönteniük kellett, hogy a megemelkedett költségeket adó formájában szedik be, vagy pedig takarékoskodjanak. – Mi úgy gondoltuk, hogy nem jogos a soproni emberekkel megfizettetni a háború árát – indokolta döntését Farkas Ciprián, kiemelve, hogy a soproniak megértették mindezt és így az önkormányzat ki tudott jönni a hullámvölgyből, mára pedig sokkal jobb helyzetben van a költségvetés. – Azt szoktuk mondani, hogy együtt nagy dolgokra vagyunk képesek, és minden nehézséget le tudtunk küzdeni – idézte fel a városvezető.

Fotó: Fotó: Máthé Daniella MD Kisalföld

– A gondok ellenére a város töretlenül fejlődött és a soproniak egy magas részvételi arány mellett az elmúlt öt évben beletett munkánkat ismerték el, ami nagy felelősség és igyekszünk a következő öt évben megszolgálni ezt a bizalmat – hangsúlyozta Farkas Ciprián.

Ha lehetne kérni a Jóistentől

Egy ilyen veszélyektől hemzsegő ciklus után különösen nehéz a jövőbe látni, mégis azt kértük a polgármestertől, hogy vázolja fel: mit vár a következő öt esztendőben. – Ha szabadna kérni a Jóistentől, akkor annyit kérnénk, járvány és háború ne legyen – mondta, hozzátéve, hogy a várost csak békeidőben lehet fejleszteni, ezért elsőrendű feladata lesz a kormánynak, hogy megőrizze hazánk békéjét és biztonságát.

– Szeretnénk folytatni azokat a fejlesztéseket, amelyeket megkezdtünk. Sopronban egy sarkalatos projekt – és ez a jövőre is igaz –, hogy az M85-ös gyorsforgalmi út megépítését be kell fejezni. Ez a munka most is zajlik, az alagútpár kialakítása folyamatban van és minden esély megvan arra, hogy az útszakasz év végéig eléri az osztrák–magyar határt – emelte ki a polgármester. Kifejtette: mindez azt fogja jelenteni, hogy kialakul egy körgyűrű Sopron körül, amivel a teherforgalmat ki lehet vezetni a belvárosból, ami jelentősen növelné az itt élők komfortját.

– Az elképzeléseinket összegezve: egy olyan várost építünk, ahol jó élni, jó családot alapítani és gyermeket nevelni. Minden, amit teszünk, az motiválja, hogy az itt élő családok számára még élhetőbbé váljon a város és annak környezete – hangsúlyozta Farkas Ciprián, hozzátéve, hogy ehhez tovább kell erősíteni a helyi gazdaságot, a turizmust és fejleszteni a közlekedési infrastruktúrát.

Sopron sokat köszönhet a kormánynak

Kérdésünkre, hogy milyen állami segítséget kapott a város az elmúlt ciklusban, Farkas Ciprián elmondta: „nem túlzás azt állítani, hogy a Trianon utáni évszázad legfajsúlyosabb fejlesztési időszakát tudhatja maga mögött Sopron az utóbbi öt évben.”

– 360 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a városba és annak környékére, ez a szám magában foglalja az M85-ös gyorsforgalmi út megépítésének az árát is – mondta. A polgármester szerint a legsötétebb órákban is számíthattak a kormányra. Miközben iszonyú költséget jelentett a közszolgáltatások finanszírozása, a kabinetre számíthattak például az uszodaüzemeltetés tekintetében.

– A magyar kormány támogatására Sopron mindenkor számíthatott, értik a problémáinkat és látják a soproniak igényeit. Nagyon komoly támogatásokat kaptunk ciklusokra visszamenőleg: a Modern Városok Program első szerződését itt írta alá Orbán Viktor az elődömmel, Fodor Tamás polgármesterrel még 2015 márciusában – hangsúlyozta Farkas Ciprián.

A Fertő tó fejlesztése kapcsán is kérdéssel fordultunk a városvezetőhöz, aki hangsúlyozta, hogy a Fertő-part állami terület, így az ottani projektek az állam kompetenciájába tartoznak. – Az alapgondolat az volt, hogy a soproni és a magyar emberek a saját Fertő-partszakaszukon is igénybe vehessék azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az osztrák állampolgárok a saját hazájukban évtizedek óta megtehetnek – szögezte le a polgármester. A projekt az állami döntés alapján halasztást szenvedett, de a Fertő-part fejlesztése folytatódni fog – zárta a beszélgetést Farkas Ciprián.

Borítókép: Farkas Ciprián (Fotó: Máthé Daniella MD - Kisalföld)