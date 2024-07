Az influenszerek lájkjaiból nem lesznek voksok

Hiányzik a baloldalon a hatalom perspektívája, ami szexivé tenné őket, ezért képtelenek olyan volumenű rendezvényeket szervezni, mint Tusványos – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Felidézte: amikor a baloldal hatalmon volt vagy látszott reális esélye a visszatérésre, akkor tudtak olyan eseményeket szervezni, mint a szárszói találkozó vagy a Korda-villában tartott összejövetelek. Most azonban a baloldal nem vonzó, nincs esélyük a kormányra kerülésre, így ciki velük mutatkozni, ráadásul olyan népszerűtlen termékeket kell árulniuk, mint a migráció, a háború vagy a szankciók.

Baloldali gittegyletek

Az elemzési igazgató szerint a baloldal azért sem tud a tusnádfürdőihez hasonló nagyszabású eseményeket tartani, mert fragmentált, sok kis pártból áll, náluk nincs olyan kitüntetett nagy erő, amelyik képes lenne hasonló rendezvény megszervezésére. A baloldali értelmiség ide-oda csapódik, hol Bajnai Gordon bukott kormányfőért, hol Botka László visszalépett szocialista miniszterelnök-jelöltért, hol a Momentumért lelkesedik, majd továbblép.

– A baloldali megmondóemberek nem köteleződnek el a pártok mellett, hanem gittegyleteket alapítanak, amelyek aszerint értékelik a pártokat, hogy melyikből lesz túlélő.

Emiatt nem rohantak át Magyar Péterhez, hanem csak állásfoglalásokat adtak ki. Túl gyors az amortizáció, ezért aki valahova elkötelezi magát, az úgy odaég, mint Lukácsi Katalin Márki-Zay Péterhez. Annak ugyanis nehéz az új csapathoz tartoznia, aki a régivel már lejáratta magát – mutatott rá Kiszelly Zoltán.

Kiszelly Zoltán emlékeztetett: hátralépése után Gyurcsány 2009-ben átengedte a terepet a fiataloknak, akik nem voltak jobbak nála, mivel ők Ferge Zsuzsa és társai köpönyegéből bújtak elő, és ugyanazt csinálják és mondják, csak harminc-negyven évvel fiatalabbak. Mivel ez a perspektíva nem túl vonzó a fiataloknak, ők inkább külföldre vagy a versenyszférába mennek. – Miért kötelezné el magát egy értelmiségi például Ujhelyi István mellett, aki tavaly a SzázSzó című rendezvényre csupán egy vendéglátóhely megtöltésére elegendő baloldali értelmiségit bírt összecsődíteni a Margitszigeten? – kérdezte az elemzési igazgató.

Újságíróknál kilincselő üdvöskék

Úgy vélekedett a politológus: a baloldalnak sokkal jobb a gittegyletekkel és beavatási szertartásokkal tarkított jelenlegi struktúra, amelyben Rangos Katalin a Spinoza-házban válogatja az aktuális üdvöskéket vagy éppen Bolgár György hívja őket a saját műsorába.

Ezek az újságírók elhiszik magukról, hogy ők a szakma, ezért nem köteleződnek el a baloldali politikusok mellett, hanem a politikusoknak muszáj elmenni az ő platformjaikra.

Emiatt látogatott Magyar Péter a Spinoza-házba, neki is részt kellett vennie a beavatási szertartáson. Az egész baloldal a globalizáció nyerteseiből és a fővárosi elitből áll, amelynek a tagjai ismerik egymást, mert együtt jártak egyetemre vagy egy felügyelőbizottságban ültek – világított rá Kiszelly Zoltán.

A lájk nem szavazat

A Századvég elemzési igazgatója kitért arra is, hogy

az olyan baloldalhoz sorolható zenészek és influenszerek, mint Azahriah vagy Krúbi, népszerűségük ellenére azért nem hoznak szavazatokat a baloldalnak, mert a lájkból nem lesz voks.

Hozzátette: ezeket az előadókat azok is megnézik, akik nem értenek egyet velük, csak kíváncsiak rájuk, de sok lájkot meg is vásárolnak. Ezenkívül az emberek szeretik, ha valaki jól odamondogat, és ezek a véleményformálók olyan témákat hoznak fel, amelyek mellé mindenki oda tud állni, mint például a korrupció és a gyermekbántalmazás elleni fellépés. Sokan viszont kiszállnak, amikor arra kerülne sor, hogy a baloldalra szavazzanak, mert nem bíznák rájuk az országot – értékelt az elemzési igazgató.

Ennek okaként azt nevezte meg, hogy az emberek nem akarják kockáztatni a háborút vagy azt, hogy a szomszédságukba afgán migránsokat költöztessenek. Kiszelly Zoltán kiemelte: a Fidesznek mindig jobb ajánlata van, mert nem a brüsszeli, globalista, guruló dollárokkal megtámogatott álláspontot képviseli, hanem a józan ész talaján álló javaslatokat. – A baloldal akármivel próbálkozik – influen­szerekkel, SzázSzóval vagy Szárszóval –, a 2002 és 2010 között kipróbált hibás termékből az emberek már nem kérnek, akárhogy is csomagolják újra. A régi bort új tömlőkbe töltik, de attól az még ugyanúgy régi bor marad – fogalmazott a Századvég elemzési igazgatója.