Fővárosi Fidesz: Megmagyarázhatatlan, hogy Karácsonyék tízmilliókért vásároltak selejtes tölgyfákat

Azt talán még meg lehetne magyarázni valahogy, hogy Karácsony Gergelyék miért Hollandiából, méreg drágán vásárolták az id. Antall József rakpart mentén elültetett tölgyfákat. Csakhogy – mint kiderült –, jelentős részben selejtes fákért fizettek ki több tízmillió forintot. Vajon milyen fővárosi szakemberek azok, akik átvették ezt a szállítmányt? Ráadásul az ültetést követő egy-két éven belül a tölgyek állapota tovább romlott és kritikussá vált – jelentette ki lapunknak Szilágyi Demeter, a BKK igazgatóságának Fidesz-KDNP-s delegáltja, arra reagálva, hogy a minapi beszámolónk szerint az ültetést lebonyolító Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) által megendelt szakértői vélemény is a fák siralmas állapotát rögzítette.

A józsefvárosi önkormányzati képviselő felidézte: a fővárosi Fidesz két évvel ezelőtt már jelezte a főpolgármesternek, hogy a rakpartra ültetett fák közül többel komolyabb gond van.

– Karácsony érdektelensége abból a szempontból azonban nem meglepő, hogy egyebek mellett olyan problémákra sem reagált, mint a folyamatos közlekedési dugók, a főváros csődközeli helyzete, vagy az elhanyagolt közterületek állapota. Már többször bebizonyosodott, hogy Karácsony Gergely és a szövetségesei csak a szavak szintjén rendkívül zöldek, de semmi közük az igazi környezettudatos politikához. Ahogyan azt is számos példa támasztja alá, hogy a budapestiek pénzével felelőtlenül gazdálkodnak – fejtette ki a kormánypárti politikus.

Az említett, lapunk birtokába került szakvélemény megállapításait ismertettük részletesen. A Soproni Egyetem által a tavaly év végén elkészített dokumentum szerint az id. Antall József rakpartra ültetett 34 kocsányos tölgy mindegyike sérült, különbség csak a tünetek arányaiban és előrehaladottságában van a fák között. A legjellemzőbb tünetek között említették a sebeket, a repedéseket, az elszíneződéseket, valamint az elhaló ágakat, de számos kórokozó is emészti a tölgyeket.

A szakvélemény ugyancsak megállapítja: nem garantálható, hogy a fák növekedése az elvárt mértéknek meg fog felelni, sőt inkább új sebek keletkezése és az egyedek lassú leromlása várható. Mint írták, a fasor folyamatos megfigyelést igényel, teljes gyógyulás azonban a ma rendelkezésre álló növényvédő szerek használata mellett sem várható. Több fát egyenesen balesetveszélyesnek találtak és azok a csréjét is megfontolandónak nevezték.

Egy kiemelt fapéldány laborvizsgálata során azt állapították meg, hogy az említett tipikus sérülések jelentős része akár már 6-7 éve történt, tehát eleve nem teljes értékű állapotban szállíottak le a vizsgált egyedet, és ez felmerül a többi fa esetében is. Ez pedig az egész projekt kapcsán felvet kérdéseket, hiszen információink szerint a tölgyeket egymillió forintnál jóval drágább darabáron szerezték be Hollandiából, a szállítmány összköltsége pedig akár az 50 millió forintot is elérhette.

Pikáns adalék, hogy Bardóczi Sándor főkertész még néhány hónapja is azt bizonygatta, hogy a tölgyekkel minden rendben van. A szakvélemény által feltárt problémák és a főváros azokat szőnyeg alá söprő kommunikációja kapcsán kérdéseket küldtünk a BKM-nek, valamint Bardóczi Sándornak, ám válasz egyelőre egyik helyről sem érkezett.