Zöldpolitika: Karácsony Gergelyék külföldről, tízmilliókért hozattak selejtes fákat

A balliberális sajtó kvázi szenzációként tálalta azt a hírt 2021 végén, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros tölgyfákat ültet az id. Antall József rakpartra. Végül 34 kocsányos tölgyet ültettek a Parlamenttől a Margit hídig terjedő területre. Információink szerint a Hollandiából rendelt fákért több tízmillió forintot fizettek, az egyes példányok ára pedig jócskán maghaladta az egymillió forintot. A borsos ár dacára a fák már hosszabb ideje szemmel láthatóan meglehetősen rossz állapotban voltak, ám Karácsonyék folyamatosan azt bizonygatták, hogy minden rendben van a tölgyekkel. Bardóczi Sándor főkertész még néhány hete is úgy fogalmazott, hogy a „tölgyfák köszönik szépen, jól vannak”. Ezzel kapcsolatban lapunk kereste Bardóczi hivatalát, ám onnan csak egy automatikus üzenetet kaptunk, miszerint július 26-ig az egész Városházán igazgatási szünetet tartanak.

Karácsonyék tudhattak a rakparti tölgyek siralmas állapotáról

Bebizonyosodott azonban, hogy a kocsányos tölgyek valóban kritikus állapotban vannak, és a főváros baloldali vezetésének tudnia kellett erről. Lapunk birtokába került ugyanis a fák egészségi állapotát felmérő szakvélemény, amelyet az ültetést lebonyolító Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) azért rendelt meg 2023 májusában, mert a tölgyeken egyre több sebet és száraz ágat észleltek. A felmérést a Soproni Egyetem, Erdő- és Természeti Erőforrás-Gazdálkodás Intézete végezte el tavaly augusztusban, ezt követően pedig 2023 decemberében készült el a dokumentum, amely megdöbbentően lesújtó képet fest a kocsányos tölgyekről. Megállapították, hogy gyakorlatilag a fák mindegyike sérült, és zömében már ilyen állapotban is érkeztek. Különbség csak a tünetek arányaiban és előrehaladottságában volt a fák között.

Fotó: BKK

A legjellemzőbb tünetek a sebek, a repedések, az elszíneződések, valamint az elhaló ágak voltak. Elterjedt tünet volt a fák törzsén az úgynevezett rügykoszorú is, amely tápanyagutánpótlási problémákra utal, például szövetpusztulás miatt. Az ugyancsak jónéhány egyednél megfigyelhető pamacsos korona alapján pedig az feltételezhető, hogy a rügyek csak a hajtásvégeken életképesek, a köztes részeken pedig valamilyen károsodás miatt elpusztultak. A szakvéleményben megjegyezték: a kocsányos tölgyeknél a pamacsos levélzet fejlődése időskori fajbélyeg, ám a vizsgált fák fiatalok.

Kórokozók is emésztették a kocsányosokat

Számos kórokozó, valamint parazita is gyengítette a növényeket. Sokat elárul a fák állapotáról, hogy számos példányon a nagy farontó lepke rakta le a petéit, mivel ez a rovarfaj közismerten a beteg, sérült fákat kedveli. Emellett a megvizsgált fákon jelen volt a pajzstetű fertőzés, valamint a törpetetvek családjába tartozó filoxéra is. Noha a lisztharmat, a tölgy csipkéspoloska, a levéldarazsak, valamint a levélgubacsok jellemzően megtalálhatók a tölgyfákon, a rakpartra telepített egyedeken a szokásosnál jóval több telepedett meg belőlük, ami megint csak a növények legyengült állapotára utalhat.

Fotó: BKK

A szakvélemény szerint nem garantálható, hogy a fák növekedése az elvárt mértéknek meg fog felelni, sőt inkább új sebek keletkezése és az egyedek lassú leromlása várható. Mint írták, a fasor folyamatos megfigyelést igényel, teljes gyógyulás azonban a ma rendelkezésre álló növényvédő szerek használata mellett sem várható. Több fát egyenesen balesetveszélyesnek talált a jelentés az elhaló ágak miatt. Ráadásul a balesetveszély tovább nőhet a jövőben a fák méreteivel együtt. A tölgyek cseréjét is megfontolandónak nevezték.

Selejtes fákat szállítottak?

Egy kiemelt fapéldányt laborban is megvizsgáltak, ami alapján úgy tűnik, hogy a megtekintésen rögzítettnél is rosszabb lehet a tölgyek állapota. A kiemelt egyed törzsének és ágainak csak a 4-5 évesnél idősebb részein 206 sebet és repedést számoltak össze. A 206 seb együttes hossza megközelítette a hat és fél méter. A fa kritikus állapotát érzékelteti, hogy minden egyes seb külön fertőzési pontként értelmezhető. A laborban vizsgált fát három-négy esztendővel ezelőtt nagyobb trauma is érhette, hiszen ekkor a vezérhajtása is elpusztult. A szakvélemény megállapította, hogy a fás részeket érő leromlás hosszabb idő óta – akár 6-7 éve – volt jelen a kiemelt tölgyön.

Borítókép: Számos kórokozó, valamint parazita is gyengítette a növényeket (Fotó: BKK)