Futtatta és verte saját élettársát, a kórház buktatta le

Más nőkkel együtt a saját élettársát is prostitúcióra kényszerítette egy 32 éves férfi, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával, valamint kerítéssel gyanúsítanak – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu-n. Azt írták, hogy egy évvel ezelőtt az orosházi kórház értesítette arról a rendőrséget, hogy egy fiatal nőt az élettársa bántalmazott. A sértett arc- és szegycsonttörést, valamint számos zúzódásos sérülést szenvedett. Kiderült, hogy a gyanú szerint a férfi az akkor 19 éves lányt Magyarországon, illetve Ausztriában és Svédországban is prostitúcióra kényszerítette. A férfi tavaly tavasszal Ausztriában bántalmazta olyan súlyosan a nőt, hogy több csontja is eltörött.

Az interneten hirdette a „a szolgáltatókat”

A 32 éves futtatót édesanyja soproni házában 2023. június 28-án fogták el a nyomozók, azóta letartóztatásban van. A tanúvallomásokból, valamint a különböző informatikai eszközökön tárolt adatokból egyértelműen kiderült, hogy a férfi további három nő futtatásában vett részt. Közülük kettő önként vállalta itthon és külföldön is a szexuális szolgáltatásokat. Ezekhez

a férfi keresett klienseket a nőnek, különböző hazai és külföldi oldalakon hirdetve őket. A vendégekkel is ő egyeztetett és állapodott meg az árakban. A lányoktól keresetük nagy részét elvette

– tették hozzá.

A gyanú szerint a harmadik nőt folyamatosan kábítószerrel kínálta, és a drog hatását kihasználva vette rá, hogy Bécsben különböző partnerekkel szexuális tevékenységet végezzen. A sértettektől csaknem egy év alatt több millió forintot vett el, és a megszerzett pénzből általában kábítószert vásárolt, illetve teljes mértékben felélte azt, legális jövedelme ugyanis nem volt. A KR NNI fehérvári nyomozói a 32 éves férfit több ember sérelmére elkövetett emberkereskedelemmel és kényszermunkával, üzletszerű kerítéssel, súlyos testi sértéssel, valamint kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják – áll a közleményben.