Hidegfront érkezik, de a pokoli hőségen nem sokat változtat + videó

Hőségriasztás meghosszabbítva

Korábban HungaroMet felhívta a figyelmet, hogy egyre megterhelőbb a szervezet számára a napok óta tartó és egyre inkább fokozódó hőség. Az emberek ilyenkor egyre bágyadtabbak, ugyanakkor ingerlékenyebbek is lehetnek, így a közlekedésnél is érdemes körültekintőnek lenni. Érdemes nézni a veszélyjelzést, tavon való tartózkodás esetén a tavi viharjelzést is a délután érkező zivatarok miatt.

Forrás: HungaroMet

Mint arról a lapunk már beszámolt, a kegyetlen hőség miatt július 18-án, azaz csütörtökön 24 óráig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. További információk elérhetők a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán és a katasztrófavédelem honlapján. A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája a katasztrófavédelem oldalán érhető el.