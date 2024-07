Újabb képeken, ahogy a tűzoltók megmentik a kútba zuhant kislányt

Egy hét és fél méter mély kútba zuhant egy kislány Kőszegen – számolt be szombaton a Magyar Nemzet. A Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán újabb fotókat mutatott be a mentésről, a bejegyzésben azt írták: „ez nekünk se egy szokványos bevetés volt, az adrenalinszintünk nekünk is az egekbe szökkent, hiszen tudtuk, hogy egy gyermek és édesapja élete veszélyben van, a kútban nagyon hideg van és nincs sok időnk.”

A baleset idején több gyermek játszott a kertben, és egy kisfiú szólt, hogy a kislány alatt beszakadt egy deszka és a mélybe zuhant. Édesapja azonnal utána ereszkedett, azonban felmenni már nem tudtak.

Végül a tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik sikeresen a felszínre hozták a gyermeket és az édesapját is.

Hamarosan egy mentőautóval szállították a várakozó mentőhelikopterhez, mivel a terep adottságai miatt a közelben sehol nincs helikopterleszállásra alkalmas terület. A legfrissebb információk szerint súlyos állapotban szállították kórházba, körülbelül 40 percet töltött a kútban, a legtöbb időt már az édesapjával, töréses sérülései és belső sérülései is vannak a gyermeknek.