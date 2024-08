Átható trágyaszag terjeng Budapesten és környékén, kinyomozták az okát

Kellemetlen, büdös trágyaszag terjeng a budai kerületekben, környező településeken, de még a XIII. kerületben is – számolt be róla lapunknak több olvasónk. A közösségi médiában is többen panaszkodtak amiatt, hogy csütörtökön egész nap olyan büdös volt, hogy ablakot sem tudtak nyitni. Ráadásul az átható bűz tartós, egész nap nem akart szűnni. A Budapest és Környéke kinyomozta, mi lehet a szag forrása.

Mint írják, trágyáznak a Budapest környéki földeken – ezt érezni a környéken.

Emlékeztettek rá, hogy valójában a trágyázásról előre értesítették a lakosságot, a „Gyermelyi márkanév alatt gyártott tésztákat előállító Somodori Kft. tájékoztatást adott ki, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy hol és mikor lesz trágyaszórás.”

A cég a lakosságnak eljuttatott tájékoztatójában azt írta, idén augusztusban, a legmelegebb hónapokban csak a feltétlenül szükséges mennyiséget szórták ki. Emellett tovább növelték a trágyában a szalma mennyiségét, hogy ne legyen olyan büdös.

A rossz hír, hogy a mezőgazdasági munkának még nincs vége. A trágyázási időszakok:

augusztus 6–8., Máriahalom és Sárisáp között,

augusztus 8–13., Tinnye határában,

augusztus 12–16., Gyermely és Bajna között,

augusztus 24-ig Szomor település és a tésztagyár között,

augusztus 24–29-ig Szomor és a Gyermelyi horgásztó között.

A Budapest és Környéke rámutatott, a trágyaszag forrásáért idén tehát nem kell úgy nyomozni, mint 2019-ben, amikor óriási botrány lett abból, hogy nem megfelelő széljárás idején trágyázták a Budapesttől nyugatra fekvő szántóföldeket, és az érkező szél befújta a sz…rszagot a városba. „Akkor még a Sziget Fesztiválon is ocsmány bűz terjengett, de a belvárosban is sokan panaszkodtak sz…rszagra” – tették hozzá.