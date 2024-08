Hírszerzők és kémek képezhetik ki a dollármédia kulcsfiguráit

A hazai információs hadviselés egyik célja az lett, hogy a Soros György tulajdonolta, illetve külföldről fizetett dollármédia a békepárti Magyarország diplomáciai erőfeszítései mellett a magyar haderőfejlesztés iránti bizalmat is ugyanazzal a kitartó befolyásolási munkával ássa alá, mint minden más kormányzati intézkedést – olvasható a Bennfentes cikkében.

Egy, az Európai Bizottság által finanszírozott médiapályázat egyik kedvezményezettje a magyarországi Soros-média koronaékszere:

a 444-en futó The Eastern Frontier Initiative (TEFI) egy kiadói konzorciumot takar, amely a kelet-közép-európai országok „független” médiáját tömöríti.

A TEFI projekt koordinátora a Soros György médiaalapjának résztulajdonában álló 444, és a lengyel, a szlovák és a román kedvezményezett is Soros-média vagy Soros György támogatásából élő médium.

A TEFI projekt kiemelt nemzetközi partnerénél, a Bellingcat portálnál (amely szintén a bizottsági pénzosztás kedvezményezettje) vannak hírszerzők és kémek, és maga a Bellingcat közvetlenül és közvetetten brit és amerikai kormányügynökségi, védelmi ipari és titkosszolgálati alvállalkozói vagy titkosszolgálati fedőcégek láncolatán keresztül finanszírozott média – írja a lap.

A munkamegosztás úgy néz ki, hogy a TEFI projektben a Bellingcatnél dolgozó

hírszerzők és kémek képzik a magyarországi és a közép-európai dollármédia krémjét, a TEFI projektben részt vevő újságírókat is.

Tehát az Európai Bizottság olyan Soros-médiumokat részfinanszíroz, ahol az újságírókkal a Bellingcatnél dolgozó brit és amerikai titkosszolgálati specialisták foglalkoznak. A lap szerint így könnyen meg lehet érteni a magyarországi „független-objektív” dollármédia információs hadviselését. Egyre több jel utal arra, hogy a pénz, a szellemi útravaló és a kiképzés is külföldről érkezik, és ennek megfelelően külföldi befolyásolási, nagyhatalmi érdekeket is szolgál.

Érdekből bírálják a magyar haderőfejlesztést

A nyugati elvárásoktól eltérő magyar honvédelem és védelempolitika információs össztűz alatt tartása a TEFI projekt mindennapi feladata, egyfajta információs nyomásgyakorlás, amely igyekszik a közbeszédet eltéríteni és monopolizálni, különösen a szomszédban zajló háborúval kapcsolatban.

Bár a 444 TEFI projekt féléves, sokat mondó, hogy első anyaguk Krekó Péterrel készült, aki otthonosan mozog a nemzetközi pénzekből mozgatott magyarországi hálózatban. A Krekó Péter által igazgatott szervezet a pozsonyi, Soros-támogatta GLOBSEC-nek is szakértői beszállítója, a GLOBSEC pedig partnere a TEFI-nek is.

A GLOBSEC egy pozsonyi székhelyű, keleti biztonságpolitikai think-tank, amely százezernyi dollárt kap évente Soros György alapítványától. A szervezet egyik igazgatója Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök. A GLOBSEC más igazgatói Soros György alapítványainál dolgoznak mellékállásban.

A TEFI projekt a gyakorlatban nem a magyar NATO-tagság vagy haderőfejlesztés hiteles bemutatását kívánja végezni, sokkal inkább egy minősítő információs nyomásgyakorlást és dezinformálást Magyarországról. Például ezért is vádaskodnak azzal, hogy a magyar külpolitika az orosz célok alá lenne rendelve és Putyin érdekeit képviseli.

Lengyelországban is terjeszkedik Soros György

A lengyel Gazeta Wyborcza kiadóvállalat és a hozzá tartozó rádióállomás tulajdonán 40-60 százalékban osztozik egy cseh milliárdos és Soros György svájci cége, a 444-et is tulajdonló Media Development Fund. Ez is illeszkedik abba a képbe, ahogyan Soros hídfőállásokat épített ki a lengyel médiapiacon. Két éve 40 százalékos részesedést szerzett Gremi Media-ban, tavaly pedig 52 százalékra emelte a részét. Ez a kiadó adja ki a lengyel Rzeczpospolita (Lengyelország második legnagyobb példányszámú lapja a nem bulvár napilapok között) mellett a Parkiet üzleti és pénzügyi újságot is.

Vagyis Soros György közvetetten tulajdonolja a harmadik és a negyedik legmagasabb példányszámban kiadott lengyel lapot is,

és ebből az egyik a TEFI-ben is konzorciumi tag.

Titkosszolgálati finanszírozású szerkesztőség hírszerzői és kémei képzik a dollármédia krémjét

A TEFI konzorcium képzési partnere a hivatalos leírás szerint a holland Bellingcat oknyomozó portál. Bár a portál függetlennek vallja magát, ezen az állításon már korábban súlyos csorba esett.

A Bellingcat, bár korábban tagadta, nyugati titkosszolgálati és hírszerzési fedőcég-finanszírozást, valamint titkosszolgálatok alvállalkozóinak és kormányügynökségek pénzeit is elfogadja működéséhez.

A Bennfentes szerint azonban nemcsak a finanszírozás vezethető vissza a titkosszolgálati világhoz, de

a Bellingcat soraiban hírszerzők és kémek dolgoznak újságírói fedésben. A TEFI-partnerség jegyében pedig ők biztosítanak oktatást és kiképzést a TEFI-konzorcium „független újságírói” számára.

A program résztvevői pedig olyan narratívákat terjesztenek nálunk, amelyek tökéletesen illeszkednek a nyugati kormányzatok által képviselt hatalmi elvárásokhoz.

A Bellingcatről egy részletes vizsgálat során az is kiderült, hogy nyugati kormányok finanszírozzák, volt katonai és állami hírszerző tiszteket tud a sorai között, és hivatalos, hatalmi narratívákat ismételget az ellenséges államokkal szemben.

Az oknyomozó portál egy korábbi munkatársának múltja például kifejezetten érdekes, ugyanis Cameron Colquhoun egy évtizedet töltött a brit GCHQ (az NSA, az amerikai hírszerző csúcsszerv brit változata) vezető pozíciójában, ahol kiber- és közel-keleti terrorista műveletek vezetésével foglalkozott. A Bellingcat azonban mindebből semmit sem közölt olvasóival.

Egy másik korábbi munkatársuk, Chris Biggers, aki 2014 és 2017 között több mint hatvan cikket írt az oldalra, munkássága előtt a National Geospatial Intelligence Agencynél dolgozott. Ez egy műholdas felderítéssel foglalkozó harci támogató egység, amely a védelmi minisztérium és a tágabb értelemben vett hírszerző közösség alá tartozik.

De ott volt Dan Kaszeta is, aki hat évig az amerikai titkosszolgálat kémiai, biológiai és nukleáris fegyverekre szakosodott ügynöke volt, majd további hat évig a Fehér Ház katonai irodájának programmenedzsereként dolgozott. A Bellingcatnél ő írt a szíriai vegyifegyverprogramról és Szergej Szkripal megmérgezéséről.

Mindezek azért érdekesek, mert a Bellingcat teljesen függetlennek tünteti fel magát, és rendszeresen így hivatkozik rá a magyarországi „független-objektív” dollármédia is, miközben a valóságban a nézeteik szinte tökéletesen egybeesnek az őket finanszírozó kormányokkal, ügynökségekkel és titkosszolgálatokkal vagy titkosszolgálati alvállalkozókkal.

A magyar kapcsolat

A TEFI a semmiből robbant be a 444-en, de mostanra világos, hogy ez egy információs-befolyásolási projekt, a célja pedig a közép- és kelet-európai, valamint a magyar védelmi kérdések eltérített tálalása, a magyar haderőfejlesztés iránti bizalom aláásása és dezinformációk terjesztése.

Most már tudható, hogy a TEFI konzorciumának a 444 a vezérhajója és a projekt „oknyomozó” partnere a Bellingcat. De az eddig nem volt világos, hogy a TEFI-konzorciumban a magyar kapcsolattartó, Takács Lili mellett ki a Bellingcat részéről delegált személy, aki a kiképzést biztosítja a Soros-média krémjének. Most kiderült: Ross Higgins, Eliot Higginsnek, a Bellingcat-alapítójának a testvére. Eliot Higgins nevéhez köthető a kelet-ukrajnai Donyeck felett lelőtt holland MH–17-es gép máig vitatott története, de az Asszad-rezsim vegyi fegyverekkel való visszaélésének sztorija is.

Takács Lili és Ross Higgins közös előadáson is voltak, amiről egy holland portál így írt:

Ross Higgins a Bellingcattől és Takács Lili a 444 magyar hírplatformtól (érkezett) a The Eastern Frontier Initiative keretében. Szlovákiai, romániai és lengyelországi független hírplatformokkal együtt egyesítették erőiket az orosz és kínai dezinformáció elleni küzdelemben. A végső cél: hozzájárulás egy ellenálló európai demokráciához.

Akármennyire is igyekeznek magukat függetlennek bemutatni, a dollármédia létezésének nem a tájékoztatás, hanem a befolyásolás a küldetése – vonja le a következtetést a Bennfentes.