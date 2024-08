Magyar Péter azok nyomdokain halad, akik Gyurcsány mellett kötöttek ki

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy 2018-ban Vona Gábor támogatottsága is húsz százalék körül volt, Magyar Péter most azzal próbálkozik, amivel elődei, Vona Gábor, Bajnai Gordon és Márki-Zay Péter, akik végül Gyurcsány Ferenc mellett kötöttek ki az ellenzéki összefogásban.

A politológus szerint ezt Magyar Péter csak abban az esetben tudja elkerülni, ha a 2026-os választásokig megmarad a harminc százalék körüli támogatottsága.

Ezzel a felvetéssel egyetértett Mráz Ágoston Sámuel is. A Nézőpont Intézet igazgatója a választási rendszerre hívta fel a figyelmet, a 2026-os voksolás a 106 egyéni választókörzetben dől el. Úgy látja, amíg a Fideszre szavazók aránya meghaladja a negyven százalékot, addig matematikailag is korlátozott a kormányváltás lehetősége, figyelembe véve a Mi Hazánk öt százalék feletti támogatottságát is.

A karmelitában most ünneplik Magyar Péter eljövetelét

– állapította meg Pulai András.