Több millió forintot költhetett luxusra Magyar Péter

Például egy üveg a legdrágább vodkájukból 179 990 forintba kerül, de a legolcsóbb üveg alkohol is 32 ezer forint. Egy üveg whiskey pedig 225 900 forint. A legdrágább tequila pedig ennél is drágább, 349 990 forint. Ami ezeket az összegeket is felülmúlja, az a Dom Perignon Rose Luminous pezsgő, amiből egy üveg (1,5 liter) csaknem ötszázezer forintba kerül. Mindezekre pedig a hely 13 százalék szervizdíjat is felszámol, így az még jobban drágítja a végösszeget.

Külön asztal, jégbe hűtött pezsgő: így nézett ki Magyar Péter VIP-bulija a Szigeten

Nemrég kiderült az, hogy Magyar Péter a Sziget fesztivál VIP-részében bulizott. A baloldali politikus megadta a módját: jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit.

A Sziget exkluzív, a Porsche által „prezentált” VIP-szektorában töltötte tehát Magyar Péter a meleg augusztusi éjszakát.

A fényképek alapján elmondható, hogy Magyar barátai társaságában egy számukra foglalt asztalnál, előttük jégbe hűtött pezsgővel múlatta az estét. A csütörtök esti költségek Metropol számításai szerint minimum több százezer forintra rúgtak, hiszen a nagyjából 78 ezer forintos jegyből Magyar nemcsak magának, de barátainak is szerzett.

Ami pedig a Sziget fesztivál hivatalos oldala szerint külön figyelmet érdemel, hogy ez a VIP-szolgáltatás többek között az alábbiakat tartalmazta:

korlátlan étel- és italfogyasztás

külön dedikált pult a szuper VIP területén

pincér és asztalszerviz

exkluzív környezet

külön VIP gyors sáv a beléptetésnél

Ezeken felül a legfontosabb, hogy a VIP-be egy napon maximum száz főt engedtek be a szervezők, tehát Magyar Péter ismét élt a lehetőséggel, és a luxuskörülményeket választotta. Mivel a barátait is bevitte, nekik is szerzett jegyeket, akár több százezer forintot költhettek el egy este alatt.

Magyar Péter önmaga szolgáltatja a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy imádja a luxust, a jól fizető állásokat, ehhez ugyanis hozzászokott az évek alatt, és a családjának sem kellett nélkülöznie. Jó családból származik, és erre sok esetben hivatkozott is. Imádja szórni a pénzt, drága helyekre jár, és most már a mentelmi joga is védi. Éppen ezért a felelősségre vonása is nehezebb lehet abban az ügyben, ami az Ötkertben történt.