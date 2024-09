Fővárosi korrupciós ügy: Kispest is érintett lehet a botrányban

Ezúttal a kispesti önkormányzatot érintő szálával folytatjuk a fővárosi korrupciós botrányról szóló cikksorozatunkat. Emlékezetes, az egész ügy azzal kezdődött, hogy a hatóságoknál megjelent egy titokzatos informátor, aki önmagára és több későbbi gyanúsítottra, köztük Kiss László óbudai polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Az informátor többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek“ nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz“.

Az ügyben márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, köztül a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László bizalmasát, felesége korábbi üzlettársát. Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután információink szerint beszélni kezdtek.

Minősített vesztegetés

Júniusban a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14.-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették. Mindkettőjüket bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy száz-, Kiss tizennyolcmilliós tehetett zsebre. A polgármestert ezen kívül még pénzmosással és közbeszerzési eljárás befolyásolásával is gyanúsítják. Mindketten abszurdnak tartják ugyanakkor a gyanúsítást és ártatlannak vallják magukat ugyanúgy, ahogy P. Gábor is.

Czeglédy vallomásából közöltünk is részleteket, de korábban írtunk arról is, hogy a feljelentő kép- és hangfelvételeket is átadott a nyomozó ügyészeknek több szereplőről, amik nagyban hozzájárulhattak a nyomozás sikeréhez. A hatósági dokumentumokból kiderül, hogy ezekből a felvételekből hozott nyilvánosságra több részletet Anonymous is, például egy autóban történt pénzátadásról, illetve egy olyan sok száz millió forintnyi összegről, amit Magyarországra akartak hozni és amelynek eredete valamilyen drogügyletből származhatott.

Több kerület is érintett lehet?

A hatóságnak átadott felvételek között több kerületet érintő visszaélésre is van utalás, például a hanganyagokban előkerül a zuglói korrupciós ügy is, de a XVIII. kerületre, Pestszentlőrincre vonatkozóan is hangzanak el információk, amelyek felvetik Szaniszló Sándor polgármester felelősségét is.

A kispesti szocialisták is szóba kerültek

Hozzátesszük: a titokzatos feljelentő vallomásában a fenti kerületeken kívül a Gajda Péter vezette, a korábban a Lackner-ügytől hangos kispesti önkormányzatról is említést tett. Ismert, 2019 őszén nyilvánosságra került egy felvétel, amin százmilliós korrupcióról beszélt „kólának” nevezett fehér por és alkohol társaságában Lackner Csaba volt baloldali önkormányzati képviselő. A rendőrség a gazdasági bűncselekmények, illetve droggal kapcsolatos ügyek miatt is eljárást indított, ám eddig sem Lackner, sem pedig más, komolyabb pozícióban lévő tisztviselőt nem gyanúsítottak meg.

Visszatérve a feljelentőhöz, ő a Gajda Péter vezette kerületről a következőket mondta el kihallgatóinak:

„P. Gábor 2018 év vége felé azzal keresett meg, hogy a cégemmel az ő segítségével nem vennék-e részt a 2019-es önkormányzati képviselő választás kampányához kötődő feladatokban. Ez elsősorban reklámtevékenységet jelentett volna, ilyen munkát én korábban soha nem végeztem és a cégemben sem volt ilyen képesítéssel rendelkező személy, így sem a személyi, sem a tárgyi feltételei nem voltak meg annak, hogy én ilyen tevékenységet végezzek“.

Később a férfi azzal folytatta, hogy P. megnyugtatta, hogy neki csak Gajda Péterrel és az ellenzéki összefogás „egyesüléssel“ kell szerződést kötnie, de a munkát ki kell adnia egy alvállalkozónak. A tanú állította: neki meg lett mondva, hogy cégének semmilyen konkrét tevékenységet nem kell végeznie, de az árakat majd úgy határozzák meg, hogy a cégnek 10-15 százalékos haszna maradjon.

Csak aláírt

„A szerződéseket én gyakorlatilag úgy írtam alá́, hogy annak feltételeit senkivel semmilyen módon nem én tárgyaltam le, az alvállalkozókkal és a pártok képviselőivel, valamint a polgármesterrel sem kerültem kapcsolatba. Tudomásom szerint ezeket a tárgyalásokat P. Gábor folytatta le, az én feladatom kizárólagosan abból állt, hogy az elém tett papírokat aláírjam, illetve a cégem számlájára érkező összegeket a P. Gábor által meghatározott összegben és feltételekkel továbbutaljam“ - vallotta a feljelentő.

Nos, azt már tudjuk, hogy pestszentlőrinci ingatlanügyek kapcsán a KNYF-től elkülönített eljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálódik, éppen ezért kerestük a rendőrséget, hogy van-e esetleg nyomozás a kispesti szál miatt is. Ha a hatóság válaszol, frissítjük cikkünket. P. Gábor egyébként információink szerint visszautasítja, hogy bármelyik kerületben is bűncselekményt követett volna el.

Eddig az alábbi információk derültek ki a fővárosi korrupciós gépezetről:

- A korrupciós botrányról Anonymous három évvel ezelőtt kiszivárogtatott információi alapján szerzett tudomást a közvélemény, többek között nyilvánosságra került egy olyan felvétel, amin az ügy szereplői korrupciós pénzt számolnak.

- Az álarcos alak beszélt a baloldal fontos háttéremberéről, valamint egy olyan ügyvédről is, aki jó kapcsolatokat ápol Kiss László óbudai polgármesterrel, akinek felesége egy darabig üzlettársa is volt a jogásznak.

- 2021 decemberében egy titokzatos bűntárs jelentkezett a nyomozó hatóságnál, aki nagy lendületet adott az eljárásnak, hiszen feltárta a III. kerületi korrupciós hálózatot, annak szereplőit. Mindennek bizonyítására a férfi kép- és hangfelvételeket is átadott az ügyészségnek.

- A férfi önmagára is terhelő vallomást tett, valamint elárulta, hogy tudomása szerint Kiss Lászlónak is visszaosztanak a fiktív és túlárazott megrendelések után. Mindez még nem volt elegendő a polgármester meggyanúsításához, kellett hozzá egy közeli bizalmasának terhelő vallomása, aki egyezséget kötött az ügyészséggel.

-Az informátor vallomásában részletesen beszél az óbudai pénzszivattyúról, a pénzek átadásáról. Elmondta azt is, hogy az ügy néhány szereplője „főnöknek“ nevezte Kisst, akinek „megy a pénz“

- Kiderült az is, hogy Anonymous is azokból a felvételekből hozott nyilvánosságra részleteket, amiket a feljelentő a hatóság rendelkezésére bocsátott. Ezeken a felvételeken drogból származó pénzekre is utalnak, valamint több kerületet is érintő stiklik is elhangzanak, például Zugló és Pestszentlőrinc vonatkozásában.

- A feljelentő a kispesti önkormányzatot érintően is beszélt a a hatóságnak.

- A nyomozati iratokban megtalálható a korrupciós pénzek átadásáról készült felvétel is, amin, hangsúlyozzuk, a polgármester nem szerepel, hiszen itt az alacsonyabb szinten lévő szereplők számoltak el egymással.

- Az eljárásnak jelenleg tizenhat gyanúsítottja van, köztük Kiss László óbudai polgármester és Czeglédy Gergő alpolgármester.

- Czeglédy a nyomozási bíró előtt részletes vallomást tett és mindent tagad, de annyit elismert, hogy az ügy több szereplőjét is ismeri.