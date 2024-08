Kinyitjuk az óbudai korrupciós botrány aktáit – Több száz milliós drogpénzről beszéltek a bűnügy szereplői

Harmadik részével folytatódik az óbudai korrupciós botrányról szóló cikksorozatunk. A korábbi részekben arról számoltunk be, hogy a hatóságot nagy mértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek“ nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz“. Mindezek az információk lendületet adtak az eljárásnak, de Kiss meggyanúsításához közeli barátja, bizalmasa vallomása mindenképp kellett, aki egyezséget kötött az ügyészséggel a szabadulásáért cserébe.

Két nagyhalat is elvittek az ügyészek

Az ügyben indult nyomozás során idén márciusban fogták el az első gyanúsítottakat, köztük a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, illetve társait, D. Róbertet, valamint F. Lászlót, Kiss László bizalmasát, felesége korábbi üzlettársát. Utóbbi kettő már szabadult a letartóztatásból, miután információink szerint beszélni kezdtek.

Júniusban a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14.-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették. Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy száz-, Kiss tizennyolcmilliós tehetett zsebre. Mindketten abszurdnak tartják ugyanakkor a gyanúsítást és ártatlannak vallják magukat ugyanúgy, ahogy P. Gábor is.

Írtunk arról is, hogy a feljelentő kép- és hangfelvételeket is átadott a nyomozó ügyészeknek több szereplőről, amik nagyban hozzájárulhattak a nyomozás sikeréhez.

Nos, az általunk megismert dokumentumokból kiderül, hogy ezekből a felvételekből hozott nyilvánosságra több részletet Anonymous is. Gondolunk itt például arra, amikor az álarcos alak közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amin látható, hogy korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

„Köszi a jó hírt!“

Az általunk megismert nyomozati iratokban a III. kerületi korrupcióval foglalkozó rész úgy szerepel pontosan, hogy a feljelentő egy akkor még beazonosítatlan szereplővel beszél, a hatóság pedig hol összefoglalja, hol szó szerint leírja a beszélgetést. Az egyik első leirat egy ominózus autós pénzátadásról szól, amit az ügyészség így dokumentált:

„6:27 percnél: négymillió nyolcszáz..., „az jött egyszer. (nem tudni melyikük mondta)

06:40 percnél :4 millió 388, erre az ismeretlen férfi bólogat, jó, 4 millió 388, ez jött ma, jó, oké, köszi a jó hírt.

06:55 percnél az ismeretlen férfi: ez tök jó, köszönöm szépen hogy elhoztad, nem is köszöntem meg normálisan.

07:03 percnél az ismeretlen férfi: aztán figyelj, a csávó elvileg elutalta a hatost, de hétfőn biztosan .... szerintem ott van még valami pár százezer forint.

Ne reménykedjél!

A dokumentumok szerint rögtön utána, ugyanez a két szereplő beszél arról a drogpénzről, amellyel kapcsolatban Anonymous is osztott meg egy felvételt még két éve: az álarcos alak szerint azt magyarázzák az érintettek, hogy honnan és miként érkeznek baloldali kampányfinanszírozáshoz is felhasználható források. Egyikük elmondta, hogy Marbelláról jön a pénz, ám az összegek utaztatása nem egyszerű. Az is kiderült, hogy kanyaronként 300-400 millió forintot akartak behozni az országba.

A beszélgetés legizgalmasabb része az, amikor a pénz eredete kerül szóba. Remélem, nem ilyen drog, vagy akármi cucc – teszik fel a kérdést. F. László erre mindössze annyit válaszolt, hogy „ne reménykedjél”, majd hozzátette, „nem fegyver az biztos, (…) szerintem kokain. Tömbben hozzák be, kilószámra hajóval“.

Egymillió euró Dél-Amerikából?

A nyomozati iratokban így bukkan fel a fentebb említett „marbellás“ beszélgetés, amely ezeken kívül is tartalmaz izgalmas részeket:

„Feljelentő: A Robi, a Robin keresztül a ... , van valami barátjuk, első körben be kell hozni Dél-Amerikából egymillió eurót. Beutalják.

Ismeretlen férfi: Micsodát?

Feljelentő: 1 millió eurót.

Ismeretlen férfi: Azt a k..va. lde akarja menekíteni?

Feljelentő: Ide akarják behozni most még a választások előtt.

Ismeretlen férfi: Az kemény. (nem érthető)

Feljelentő: Nem, másként, nem, hajót vennének (nem érthető)

Ismeretlen férfi: Vannak ötleteik. Hajó. Mi van, ha jön a vihar? Kockázat.

Feljelentő: Nem, nekik kell a pénz, cash. Beutalják és kell a pénz.

Ismeretlen férfi: Egészen elképesztő.

Feljelentő: Ebből is kihagytak téged?

Ismeretlen férfi: Nem, nem is tudtam róla“.

Aztán később kiderült, hogy a pénz (amely feltételezhetően kokainbizniszből származik) már Spanyolországban van:

„Ismeretlen férfi: Most egy kis változás volt vele, azért kellett most nekem is találkoznom a fiúval, hogy hogy van, és akkor ezt nem tudtam, mert úgy tudtam, hogy Dél-Amerikában lesz ez a pénz, és onnan kell valahogy behozni Európába, de annál egyszerűsödött, merthogy itt kapja meg a pénzt Európában, tehát, csak a spanyol partoknál valahogy, de Madridig, ilyesmiig el tudják vinni a pénzt., és ott kell valaki, aki valahogy. Fogalmam sincs, én mondtam, hogy én megoldást tudok majd rá találni, de nem tudom, hogy milyen úton módon (nem érthető)

Feljelentő: Értem. Akkor más a téma, (nem érthető), mert nem ez volt nekem mondva.

Ismeretlen férfi: lgen, igen, más a téma. Most az van, hogy Európában van a pénz, Marbellán van konkrétan, de onnan Spanyolországon belül bárhova el tudják vinni, és onnan kell ide hozni, adni ide, mondjuk hozzám vagy valahova, ahol, ahol megjelenik“.

Pénzmosás és kábítószer-kereskedelem miatt nyomoztak

Megjegyzendő, a korábban kiszivárgott felvételek alapján, a drogügyben és a sokszázmillió kapcsán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egy elkülönített nyomozást folytatott kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával 2022 tavaszától, de az eljárást idővel megszüntették. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy azóta egyre több szereplő szólalt meg, akik nyilvánvalóan nem csak az óbudai botrányról beszéltek, így elképzelhető, hogy ezeket az aktákat is leporolják majd.

Az informátor által a hatóságnak adott anyagokon kívül még sok minden, köztük több kerületi mutyi szóba kerül, de az Óbudán kívüli, más önkormányzatokról szóló információkkal későbbi cikkeinkben foglalkozunk.