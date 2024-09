Kinyitjuk az óbudai korrupciós botrány aktáit – Megszólal a letartóztatott alpolgármester!

Czeglédy mindent tagad

Nos, Czeglédy mindezeket tagadta a nyomozási bíró előtt tett, lapunk által megismert vallomásában. Az alpolgármester arról ugyanakkor beszélt, hogy több embert is ismer azok közül, akik rajta kívül szintén az ügy szereplői (Kiss László ebben az időpontban még nem volt gyanúsított).

Szót ejtett például arról, hogy még az MSZP-ben ismerte meg a baloldal fontos háttéremberét, P. Gábort, valamint Kiss László bizalmasát, F. Lászlót is.

Czeglédy vallomásából kiderül, hogy a gyanú szerint P. Gábor hozta össze azzal a férfival, aki végül ellene vallott és akire nagy valószínűséggel az ügyészség fentebb említett közleménye is utal:

„A találkozót P. Gábor kezdeményezte … úr kérésére. Távolságtartással és kellő tisztelettel beszéltem vele. Viszont rosszul emlékszik … úr nagyon sok mindenre és hamisan vádol engem. Először is hárman voltunk azon a találkozón mindösszesen, a tudata itt már meghasadt neki. A témája a beszélgetésnek az volt, hogy sérelmezte, hogy az önkormányzat rendeletben adót emelt, amely sértette a gazdasági érdekeit, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület megemelte az óriásplakátokra kivetett adót és drasztikusan megelemelte a közterület-használati díjat is. Hangsúlyozom, hogy drasztikusan emeltük meg ezeket a díjakat A találkozón előadta, hogy ez számára kigazdálkodhatatlan, és ha ez így marad, akkor neki be kell szednie ezeket a felületeket. Ez volt a beszélgetés tárgya, de nem maradtunk semmiben, meghallgattam a kéréseit”

– vallotta Czeglédy, aki tagadta, hogy ezen a találkozón bármilyen törvénytelenség elhangzott, illetve hogy bárkit is jogtalan előnyhöz juttatott és mindezekért százmilliós összeget vett volna át.

Kipakolt az egyik „postás”

Az MSZP-s alpolgármester Kiss meggyanúsítása előtt hónapokkal kitért arra is vallomásában, hogy az általunk már többször említett titokzatos feljelentő vallomásban a polgármester neve is elhangzott:

„K. [a feljelentő] azt állítja, hogy Kiss Lászlónak kellett fizetni, ez nem történik meg. Az …. ügyvezetője azt állítja, hogy K.-nak adott pénzt. A láncból levezetnek egy P. Gábort, egy F. Lászlót és később K. Dánielt. Mind a P. Gábor tagadja, mind a F. László tagadja és a K. Dániel is tagadja. Tehát egy ötelemes láncban, amelynek elején ott van … úr, a végén vélelmezetten ott lennék én, közöttünk ott van négy ember, amiből mind mást mond”. Czeglédy ezt a négy személyt (a feljelentőt, K. Dánielt, P. Gábort és F. Lászlót) egyszerűen csak „postásnak” nevezi, utalva feltételezhetően arra, hogy rajtuk keresztül áramlott az információ és a pénz is, hangsúlyozzuk, a gyanú szerint, amit az alpolgármester, a polgármester és P. Gábor is határozottan visszautasít.

Hozzátesszük azt is, hogy a „postások” közül nincs mindenki már tagadásban, hiszen F. László, a polgármester barátja értesüléseink szerint terhelő vallomást tett Kiss Lászlóra, illetve több más személyre, köztük nagy valószínűséggel Czeglédy Gergőre is. F. jó eséllyel ennek köszönheti, hogy idő előtt kikerülhetett a letartóztatásból, ráadásul a férfi egyezséget is köthetett az ügyészséggel, méghozzá igen kedvező feltételekkel: mindösszesen 14 hónapot kell majd fogházban leülnie.