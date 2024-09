Így néz ki a leégett miskolctapolcai barlangfürdő, Miskolc turizmusa romokba dőlhet + videó

„Ha nincs barlangfürdő akkor az olyan, mintha a hévízi tavat elvennék Hévíztől vagy a Balatonnál lecsapolnák a vizet. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy súlyos helyzetet teremt a város turizmusában” – mutatott rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportálnak (Boon) Szendrei Mihály.

Fotó: Boon.hu

Mint arról lapunk is beszámolt, a miskolctapolcai barlangfürdő pénteken este gyulladt ki, a helyszínre miskolci, kazincbarcikai és tiszaújvárosi tűzoltók vonultak. Személyi sérülésről továbbra sincs információ. A katasztrófavédelem honlapja szerint

a mintegy nyolcszáz négyzetméteres épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett.

A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke a kialakult helyzetet az energiaválság idején tapasztalható állapothoz hasonlította, amikor is be kellett zárni a létesítményt, hozzátette azonban, hogy a mostani helyzet sokkal súlyosabb, itt nem lehet kinyitni az épületet egy döntéssel, rengeteg pénz kell majd a helyreállításhoz, ami több évig is eltarthat.

Fotó: Boon.hu

Csak az energiaválság idején, amikor két hétre bezárt a barlangfürdő, volt több olyan szálláshely, ahol azonnal kilencven százalékról tíz százalékra esett vissza a kihasználtság – idézte fel a szakember.

Szerinte ez a mostani egy teljesen új helyzet, ezért most még megítélni sem lehet, hogy mi lesz a következménye.

Fotó: Boon.hu

Mint mondta, a miskolci szállásadókban és vendéglátósokban már most nagy az aggodalom, hogy a meglévő csoportok, amelyek le vannak kötve, megérkeznek-e a városba, ha nincs barlangfürdő.

Olyan súlyos a helyzet, mintha megsemmisülne Miskolc turizmusa, és bele kell gondolni abba is, hogy hány száz ember él ebből, hány vállalkozást, beszállítót érint és milyen hatással van akár a város adóbevételeire is

– fogalmazott.

Szendrei Mihály úgy gondolja, egyelőre mindenki sokkos állapotban van, és egyértelműen kritikus a helyzet, ennek ellenére bizakodik abban, hogy egy városvezetéssel, szakmával és civilekkel közös lobbitevékenységgel, azonnali forrásszerzéssel a helyzet viszonylag rövid időn belül orvosolható.