Két nő egy eset: volt felesége és exbarátnője is ugyanúgy írta le Magyar Pétert

Vogel Evelin az Indexnek minap adott interjújában jó néhány árulkodó részletet osztott meg a volt párja, Magyar Péter személyiségéről, habitusáról is. Figyelemreméltó, hogy a beszámolója nyomán kialakult kép számos hasonlóságot mutat mindazzal, amit Varga Judit márciusban mondott el volt férjéről Hajdú Péter internetes tévéadásában.

Hamar kimutatta a foga fehérjét

A korábbi élettárs és az exfeleség egyaránt arról számolt be, hogy hidegzuhanyként érte őket, amikor kiderült, Magyar valójában egészen más személyiség, mint amilyennek a kapcsolatuk elején, a romantikus kezdetekkor mutatta magát. – Kifejezetten szimpatikus volt a számomra. Egy nagyon művelt, éles eszű, energikus, vicces pasi volt – idézte fel első találkozásaikat Vogel Evelin.

Szavai szerint kapcsolatuk meseszerűen indult, ám Magyar hamar kimutatta a foga fehérjét. – Ő nem az, aminek látszik – összegezte Vogel. Varga Judit is hasonlókat élt meg Magyar Péter mellett, aki egyik pillanatban még versidézetekkel próbálta elbűvölni, a másikban pedig már arra vágyott, hogy porig alázza. Az exnejét Magyar például az intelligenciáját lekicsinylő megjegyzésekkel igyekezett megszégyeníteni, a volt barátnőjének pedig lényegében váratlanul azt vágta a fejéhez, hogy egy csöppet sem viselné meg, ha szakítanának, mivel bármelyik nőt megkaphatja.

Az agresszivitásból is kijutott a korábbi partnereknek

Magyar Péter oldalán a lelki megaláztatás mellett az erőszakos, agresszív viselkedésből is kijutott Varga Juditnak és Vogel Evelinnek is. Az exfeleség több olyan veszekedésükről is beszámolt, amikor Magyar az egész családot traumatizálta.

Megesett, a férfi azzal próbálta sakkban tartani Varga Juditot, hogy elvette a táskáját, vagy éppen kukákat borogatott az autója elé. Az egykori igazságügyi miniszter azt is felidézte, hogy egy esetben a volt férje a gyerekek előtt zárta be egy szobába, végül a 11 éves fia szabadította ki. Emellett Magyar Péter várandós állapotában lökte ajtónak, de az az incidens is tettlegességig fajult, amikor a volt férj könyvet vágott Varga Judithoz, illetve a derékszíját dobta neki, amelynek a fémcsatja csapódott az asszony hátán. Máskor Magyar azzal sokkolta Varga Juditot, hogy késsel a kezében járkált a lakásban.