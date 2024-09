Jogosan aggódott Menczer Tamás Vogel Evelinért

– Aggódom egy kicsit a mostani barátnőjéért – mondta Menczer Tamás még áprilisban, amikor Magyar Péterről kérdezték. A Fidesz kommunikációs igazgatója most újra megosztotta közösségi oldalán annak az interjúnak a részletét, amiben többek között Magyar Péterről is kérdezték, és amiről akkor a Magyar Nemzet is beszámolt.

Az aggodalom jogos volt…

– írta Menczer Tamás, akinek akkori véleménye azért lett ismét releváns, mert a Tisza Párt elnökének akkori barátnője kedden egy interjúban elmesélte a Tisza Párt létrehozásának előzményeit, beszélt a választási kampányról és kettejük kapcsolatáról is kitálalt. A beszélgetésben Vogel Evelin több meghökkentő kijelentést is tett.

Ebben az interjúban, amikor arról kérdezték Vogel Evelint, hogy hogy fog reagálni Magyar Péter, akkor így fogalmazott:

– Nagyon mérges lesz, dühös. De azt fogja mondani, hogy ő erre számított, sőt talán azt is, hogy ez a Fidesz műve, mert nyilván mindenre ez a válasza. És hogy velem mit fog csinálni, azt nem tudom, de remélem, a családomat nem bántja. Nem mondom azt, hogy bármire képes, de sok mindenre képes.

A Fidesz kommunikációs igazgatója még áprilisban úgy fogalmazott, hogy

vannak Magyar Péterrel kapcsolatban nagyon komoly emberi fenntartásai

azok után, amit nem sokkal korábban a Tisza Párt elnökének volt felesége, Varga Judit elmondott a kapcsolatukról.

– Aggódom egy kicsit a mostani barátnőjéért. És most nem viccelek

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Mindezt azért mondta, mivel akkor Vogel Evelin elárulta azt, hogy külföldiek segítik Magyar Pétert. Bár ezt a kijelentést a Tisza Párt későbbi elnöke igyekezett eltüntetni, de nem sikerült.