Elgondolkodtató üzenetet kapott Magyar Péter Vogel Evelintől

Újabb üzenetet küldött Vogel Evelin Magyar Péternek, miután egy korábban adott interjúban elmesélte, hogy milyen is volt kapcsolatban élni a Tisza Párt jelenlegi vezetőjével. A Magyar Péter volt barátnője által mondottakról a Magyar Nemzet is beszámolt, és ahogy arra számítani lehetett, erős kijelentések is elhangzottak.

Vogel Evelin többek között elmesélt egy esetet, amikor Magyar Péter egyre agresszívabban vitatkozott vele a kocsiban, miközben a gyermeke az autóban ült. „Ez volt az a pont, amikor elgondolkodtam, mi az, amit én áldozok fel. […] Ha az egyetlen cél ebben az egészben az, hogy […] Péter fényre lépését támogassam, hogy ő végre valaki lehessen, akkor én nem szeretnék több áldozatot hozni, köszönöm szépen” – emlékezett vissza a történtekre Vogel Evelin.

Mikor arról kérdezték Magyar Péter volt barátnőjét, hogy hogy fog reagálni a Tisza Párt elnöke, akkor így fogalmazott:

Nagyon mérges lesz, dühös. De azt fogja mondani, hogy ő erre számított, sőt talán azt is, hogy ez a Fidesz műve, mert nyilván mindenre ez a válasza. És hogy velem mit fog csinálni, azt nem tudom, de remélem, a családomat nem bántja. Nem mondom azt, hogy bármire képes, de sok mindenre képes.

Az interjú után nem sokkal Vogel Evelin a közösségi oldalán megosztott egy történetet. A csupán egy napon keresztül látható posztban egy elgondolkodtató idézet olvasható: