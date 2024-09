Magyar Péter nem az, akinek látszik + videó

Megdöbbentő részletek derülnek ki abból az exkluzív videós interjúból, amit az Index készített Magyar Péter volt barátnőjével. Vogel Evelin az újságíró felvetésére, hogy kicsoda valójában Magyar Péter, azt mondta: „Erre a kérdésre nem is merek válaszolni”.

A Tisza Párt elnökének egykori párja szerint Magyar alapvetően nem bátor ember, ő az az ember, aki feltett mindent egy lapra.

Neki nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban. Mindig nagy volt a szája, de valójában ő a biztosra játszott

– fogalmazott Vogel Evelin. Reményét fejezte ki, hogy nem fogja bántani a családját Magyar Péter az interjú miatt, de megjegyezte, hogy a volt párja sok mindenre képes.

„Annyira nem szoktam félni, de amikor nővel szemben áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára. Én akkor sírva is fakadtam” – fogalmazott Vogel Evelin az Indexnek. Elmondta azt is, biztos benne, hogy az interjú megjelenését követően Magyar Péter dühös lesz és azt mondja majd, számított erre, és mindez a Fidesz műve.

Mert nyilván mindenre ez a válasza. Az, hogy velem mit fog csinálni, nem tudom, remélem, hogy a családomat nem bántja. Azt nem mondom, hogy bármire képes, de sok mindenre képes. Ő nem az, akinek látszik

– mondta.

Vogel Evelin arról is beszélt, már korábban is azt érezte, hogy el szeretné mondani a történetét, de a szakítást követően azt érezte, jobb, ha vár, de felelősséget érez azokért az emberekért, akiket ő maga szervezett be a Tisza Pártba.

Az interjúban beszélt még kettőjük kapcsolatáról, a közéleti szempontból is érdekes pártalakítás kezdeti időszakáról, szétválásukról. A beszélgetésekben őszintén vallott arról, milyen volt a kapcsolata Magyar Péterrel, mit gondol most az elmúlt hónapok fényében az ellenzéki párt vezetőjéről és a párt teljesítményéről.