Podcast indul a Magyar Nemzeten Lentulai Krisztiánnal, mutatjuk a részleteket

Nekünk az a feladatunk, hogy a Magyar Nemzeten olyan műsorok jelenjenek meg a jövőben, amelyek egyrészt hűek a lap hagyományaihoz, másfelől pedig igazodni tudnak a középkorú és a fiatalabb generációk megváltozott médiafogyasztási szokásaihoz –mondta lapunknak Lentulai Krisztián, akit a Magyar Nemzet online oldalán hamarosan induló Terminál című podcastműsor kapcsán kérdeztünk.

A műsorvezető elmondta: a tervek szerint heti rendszerességgel csatlakozik hozzá majd egy újságírókolléga, akivel az éppen mögöttük hagyott hét legizgalmasabb történéseit beszélik át. Elárulta: elsősorban politikai, közéleti témákról lesz szó az általa vezetett műsorban.

Mi az a podcast?

De mi is az a podcast? Lentulai Krisztián úgy véli: a podcast megjelenésével valójában nem született új sajtóműfaj, csak a korszellemhez igazodott a tartalomgyártás. „A podcast, ha kép nélkül készül, akkor semmiben nem különbözik egy hagyományos rádióműsortól. Ha képpel készül, akkor szinte semmiben nem különbözik egy televíziós interjútól.”

Kevesebb ember kell az elkészítéséhez, illetve a műsorszolgáltatás nem lineáris. Bármikor meg-, és visszahallgatható egy adott tartalom

– fogalmazott. Hozzátette: a podcast mára egyfajta divattá vált, így politikai oldaltól függetlenül mindenki tömegesen gyártja őket. Az újságíró úgy látja: Magyarországon még egyik oldal sem tudta megelőzni a másikat ebben a műfajban. Sem mennyiségben, sem minőségben.

Lentulai Krisztián egyébként tanítói és államigazgatási diplomával rendelkezik, az újságírói hivatást hobbirádiósként kezdte 1997-ben Tatabányán, az akkori Radír Rádióban. Tíz évvel később az akkor induló budapesti Lánchíd Rádió munkatársa lett, szintén zenei szerkesztőként. Többek között Amerika hangjai rockműsort készítették Jeszenszky Zsolttal, később társszerkesztője lett a politikai-közéleti jellegű Szabad Gondolat című véleményműsornak.

Nem újdonság a számára a podcast

„Nem éreztem veszélyesnek, szép feladat volt. Nagyon jó érzésekkel emlékszem vissza azokra az időkre, amikor még ellenzéki újságírónak mondhattam magam. Mindig izgalmasabb ellenzékből az újságírás, ez egy örök szabály” – válaszolta arra a kérdésre, hogy hogyan élte meg a 2006-os rendőrterror utáni politikai tartalmú pályakezdést.

Lentulai Krisztián a HírTV-ben később a Keménymag és a Troll című műsorok szereplője volt, majd utóbbi műsorvezetője lett. A Palávert is vezette a KarcFM-en, és vezeti most is a HírTV-ben.

A podcast sem újdonság számára, ugyanis már három éve szerkeszti és vezeti a Bezzeg című műsort, amely bal- és jobboldalon egyaránt követett.

Ennek oka az lehet, hogy ellenzéki érzelmű vendégeket is gyakran meghívnak. „Amióta újságíró vagyok, mindig szabadon dolgozhattam, szabadon szerkeszthettem és szabadon tehettem fel a kérdéseimet. A szakmát a mai napig passzióból csinálom. Természetesen kapok érte fizetést, de ugyanennyi politikai tartalmat fogyasztottam akkor is, amikor még az államigazgatásban dolgoztam. Ez egyfajta szenvedély. Ha nem ez lenne a munkám, valami úton-módon akkor is foglalkoznék vele, így nem tekintem a szó szoros értelemben munkának” – mondta. A műsorvezetőnek a szakmáján kívül két nagy szerelme van: intenzíven követi a futballt, emellett bakelitlemezeket, CD-ket gyűjt.

„Kifejezetten nagy gyűjteményem van. Ami a focit illeti: a válogatottunkat imádom, magyar választott csapatom nincs, ugyanis szülővárosom csapata nem NB1-es. Az AS Roma és a Real Madrid szurkolója vagyok” – részletezte.

