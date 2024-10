Rengeteg bírságot osztottak ki a gyorshajtóknak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. kerületében szeptember ötödike és huszonhatodika között több mint négyszáznegyvenezer járművet ellenőriztek a traffiboxok, a gyorshajtások pedig jelentős bírságbevételt generálnak – közölte a Police.hu.

A Batthyány utcai készülék 209 854 gépjárműből 575 gyorshajtót regisztrált, a csúcssebesség százharmincnyolc kilométer per óra volt. A Szentendrei úti mérő 1211 gyorshajtót mért 158 043 autóból, ahol egy jármű százharminckét kilométer per órával száguldott. A Rákóczi úton 74 361 járműből huszonnégyen hajtottak gyorsan, a legnagyobb sebesség itt száztizenkettő kilométer volt óránként. Szeptember huszonhatodikán az Árpád hídon kétórás sebességmérés alatt hatvankét gyorshajtót kaptak el 1492 járműből, a csúcssebesség százharminc kilométer per óra volt.