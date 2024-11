Az anyatejben is kimutattak veszélyes anyagokat

Mikroműanyagokon az öt milliméternél kisebb műanyag szemcséket értjük, amelyek származhatnak szennyvízből, kommunális hulladék aprózódásából, mezőgazdasági forrásokból (például fóliasátrak széteséséből) vagy egyszerűen a levegőbe kerülhetnek az autógumik kopása, festékek és szintetikus ruhák szálai révén. Az ilyen részecskék nem csupán az általunk belélegzett levegőben, hanem az élelmiszerekben is jelen vannak – mondta a Magyar Nemzetnek Kiss Tímea független kutató. Például ha műanyag dobozból eszünk vagy palackozott vizet iszunk, saját magunk is szennyezhetjük szervezetünket mikroműanyagokkal.

Hogyan kerülnek a szervezetünkbe a mikroműanyagok?

– A probléma nem csupán az, hogy a mikroműanyagokat belélegezzük vagy lenyeljük. A fő veszély abból adódik, hogy

ezek az apró részecskék számos vegyi anyagot tartalmaznak,

amelyek a műanyagok tartósságát, színét és puhaságát biztosítják. A kutatások kimutatták, hogy a műanyagok gyártása során használt vegyületek kioldódhatnak az emésztőrendszerben, és így bekerülhetnek a szervezetünkbe. Egyes mikroműanyagok a tüdő vagy az emésztőrendszer szövetein is átjutnak, és egyéb szerveinkben is felhalmozódhatnak, ezzel potenciálisan súlyos betegségeket, például rákot vagy Alzheimer-kórt is okozhatnak – mutatott rá a kutató.

Mikroműanyagok az anyatejben is

Különösen aggasztó, hogy a mikroműanyagok átjuthatnak az anyatejbe is, ami azt jelenti, hogy már az újszülöttek szervezetébe is bekerülhetnek ezek a szennyeződések. Persze nem ez a gyerekek szervezetébe bejutó műanyag fő forrása, hiszen

a babák környezetében nagyon sok műanyag eszközt használunk, a cumiktól kezdve a plédekig

– világított rá Kiss Tímea.

A szakember által vezetett kutatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta, és több geográfus egyetemi hallgató is részt vett benne. A kutatás célja az volt, hogy felderítse a Tisza folyó szennyezettségét és a mikroműanyagok tér- és időbeli terjedését, és megalapozzon egy jövőbeli monitoringvizsgálatot.

Hogyan terjednek a mikroműanyagok a folyókban, és mi a szerepe az MI-nek?

A kutatás során mesterséges intelligencia segítségével vizsgálták, hogyan terjednek a mikroműanyagok a Tisza vízrendszerében. A kutatók műholdfelvételeket használnak a víz lebegtetett hordalékának mennyiségi becslésére, és mivel a mikroműanyagok is lebegtetve szállítódnak, útjuk nyomon követhető a Tiszában vagy bármely más folyóban.

A lebegtetett hordalékkal együtt a mikroműanyagok a vízben „felhőket” alkotnak, amelyekben sokkal nagyobb a koncentrációjuk, mint a felhők közötti részeken. A vizsgálatok során megállapították, hogy a mikroműanyagok jelentős része kommunális szennyvízből származik, és gyakran a mellékfolyók szállítószalagként juttatják be őket a Tisza folyóba – avatott be a kutatás eredményeibe Kiss Tímea.

Az említett „felhők”

Hogyan védekezhetünk?

A kutatás rávilágított arra is, hogy amíg nem áll rendelkezésre hatékony technológia a mikroműanyagok vízből történő eltávolítására, a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.

Fontos lenne csökkenteni a szennyező forrásokat, például a szennyvízkezelés fejlesztésével és a műanyag hulladék minimalizálásával.

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy

a mellékfolyók szennyezése gyakran Magyarországról is ered,

nem csak határon túlról.

Mit tehetünk?

A mikroműanyagok jelenléte életünk minden területén komoly egészségügyi kockázatokat jelent. Az ilyen részecskék a levegőből, vízből, sőt még az élelmiszereinkből is bekerülhetnek szervezetünkbe. Például

ha eldobható ételes dobozban szeletelünk valamit, azzal saját magunk szennyezzük az ételt, veszélyeztetve egészségünket.

A jövő kulcsa a megelőzés és a szennyezés csökkentése lehet, de addig is fontos, hogy tudatosan próbáljuk minimalizálni a mikroműanyagokkal való érintkezést – hívta fel a figyelmet Kiss Tímea. Hangsúlyozta: fontos lenne a környezetünkben a mikroműanyagok mennyiségének folyamatos mérése. Ehhez monitoringhálózatot kellene létrehozni, ami segíthetne a szennyezés pontos eredetének és terjedésének megértésében és a főbb szennyezett időszakok meghatározásában.