Ennyi volt! Lakatos Márk utolsó előadását is lemondták, senki nem tudja, hol lehet a stylist

Végül a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ honlapjáról is törölték Lakatos Márk december 2-i előadását, egy nappal azután, hogy lapunk cikket közölt arról, hogy ez az egyetlen hely az országban, ahol elvileg látható lesz Lakatos Márk a következő 30 napban. Miután felmerült, hogy a stylist érintett lehet egy gyermekprostitúciót is magában foglaló ügyben, a kulturális intézmények rekordsebességgel mondták le a fellépéseit.

A baloldali vezetésű nagykanizsai önkormányzattól rendszeresen megbízásokat kapó központ napokig az egyedüli olyan intézmény maradt, amely továbbra is teret adna a gyermekprostitúció gyanújába keveredett celebnek, de végül ők is törölték a fellépést. Lapunk telefonon kereste a művelődési központot, azonban nem tudtuk elérni az intézményt.

Hogy Lakatos pedofilbotránya milyen mértékű közfelháborodást keltett az országban, lemérhető abból, hogy a stylist összes nyilvános szereplését lemondták, köztük a születésnapja alkalmából tervezett három előadását is. A botrány Ábrahám Róbert újságíró leleplező videójának hatására robbant ki.

A felvételen megszólaló egykori intézetis fiú azt állította, hogy évekkel ezelőtt, amikor még 15 éves volt, fajtalankodott vele a baloldali véleményvezér, aki ráadásul a „gyermekvédelmi” influenszertüntetés egyik arca is volt. Arról is beszélt, hogy külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek, ami után jutalékot kapott.

Elmondása szerint az „átadás” előtt drogot is kapott, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart.

A fiú videóvallomását – egy feljelentés keretében – eljuttatták a Fővárosi Főügyészségnek, ahonnan a feljelentést megküldték a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak.

A BRFK még aznap nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Bár a rendőrség nem közölte, hogy milyen bűncselekmény gyanújával rendelték el a nyomozást, értesüléseink szerint emberkereskedelem miatt vizsgálódnak. Lakatos a közösségi médiában visszautasította a vádakat és jelezte, hogy kész együttműködni a hatóságokkal. Sajtóhírek szerint Lakatos elhagyta az országot.

Ábrahám Róbert pedig egy mai videóban arról beszélt, hogy Lakatos Márk szerinte már nem fog élve előkerülni: