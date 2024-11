Ezt lehet tudni eddig Magyar Péter őszödi beszédéről

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy a Tisza Párt vezére feltehetően a június 8-i, Hősök terén tartott tüntetés után beszél arról, mennyire idegesítik a „büdös” támogatói, akiknek ráadásul a szájuk is büdös. Az erről szóló hangfelvételt Vogel Evelin küldte szét szerkesztőségeknek.

A felvételen ilyen mondatok hagyják el Magyar Péter száját: „Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee”. Az időseket – akik tőle várják, hogy hozza haza az unokáikat – pedig ilyen reakcióval sértegette: „vegyél magadnak újat!”, majd az is hozzátette: „hogy meglepődne…”

Magyar Péter az őszödi beszédében a „nyugdíjaskommandóját” uszította volna Vogel Evelinre. Fotó: Kurucz Árpád

Magyar és Vogel kapcsolata már válságban volt, amikor a felvétel készült. Magyar azt mondta Vogelnek: „Evi, kimondhatjuk, rajtad kívül mindenki megbecsül ebben az országban, ennyi. De nem baj, majd rád uszítom az embereket, Evelin rosszul bánik velem, megcsalt, miközben küzdöttem a hazáért. Majd kapod ezeket a halálos fenyegetéseket”– mondta Magyar Péter, hozzátéve azt is, hogy

„majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat”.

Mire Vogel annyit válaszolt, hogy „biztos”.

Nem az első és nem is az utolsó botránya Magyar Péternek

A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után Boros Bánk Levente lapunknak úgy fogalmazott:

ez volt Magyar Péter őszödi beszéde.

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója kifejtette: az elmúlt 30 évben soha nem sértegetett még magyar politikus választókat ilyen stílusban, mint a Tisza Párt elnöke. „Nem ez az első és valószínűleg nem is ez az utolsó botránya Magyar Péternek,

ezeknek az a különlegessége, hogy egy normális közegben már egy ilyenbe is belebukik egy politikus”

– vélekedett Boros Bánk Levente. Magyar Péter úgy magyarázkodott a hangfelvétel miatt, hogy az egyik mondatot nem ő mondta, valamint hogy összevágott és manipulált a felvétel. Hogy pontosan melyik mondatra gondolt a pártvezér, azt nem lehet tudni.

Magyar Péter előremenekült, a dollármédia mellé állt

Magyar Péter feltételezhetően már korábban értesült róla, hogy nyilvánosságra kerülhet a felvétel, ugyanis vasárnap délutánra Watergate-botrány címen szervezett egy sajtótájékoztatót, amelyben azt állította: titkosszolgálati akció zajlik ellene. Azt is mondta, hogy a barátnője titokban hangfelvételeket készített róla, majd ezzel zsarolta.

A felvételt összevágottan a sajtótájékoztatón is lejátszották, ahol Vogel kijelentette, hogy elege van, „felborítja az egészet”.

Magyar Péter azt is elmondta, hogy a karmelitában megvásároltak egy több mint egymilliárd forintba kerülő mesterségesintelligencia-szoftvert, és ennek segítségével gyártanak lejárató felvételeket. A hét elején tudták meg, hogy jövő hét elejére időzítette „a rogáni maffia” a példátlan lejárató akciót, amelyben illegális eszközökkel szerzett információkat, felvételeket és hamisított felvételeket kevernek, majd töltenek fel az internetre november óta. Állítása szerint azt is elmondták a titkosszolgálati vezetők, hogy mind Magyar lakása, irodáik és gépjárműik „be vannak technikázva” hónapok óta. Ezt Magyar nem tudta bizonyítani. Korábban arról is beszámoltunk , hogy a dollármédia színe-java a téma kapcsán ismét bebizonyította, hogy mennyire független és objektív:

elfogult címadásokkal és cikkekkel tettek kísérletet a Magyar Péter őszödi beszédét felfedő hanganyag bagatellizálására.

A 24.hu még a videót is sajnálta beágyazni a cikkébe, a HVG egyből a felvétel egyes állításai mellé illesztette Magyar Péter reakcióját, a Telex feltételes módban beszélt a Magyar őszödi beszédében elhangzottakról, a 444 pedig a felvételt közlő névtelenségét tartotta fontosnak hangsúlyozni.