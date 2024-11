Interjút adott Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorának – közölte az MTI-vel a Miniszterelnöki Sajtóiroda. A kormányfő több videót is megosztott a készülődésről közösségi oldalán, amelyben a műsorvezetővel beszélget, majd személyes történeteket is mesél. Az interjút este 6 óra után adják le a Tényekben, amelyről a Magyar Nemzet élőben számol be, percről-percre.