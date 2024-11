Így mosdatja a balliberális sajtó Magyar Péter botrányos szavait

Több balos orgánum azzal is bagatellizálni igyekezett a felvételek jelentőségét, hogy bulvártörténetként próbálták beállítani a politikailag is releváns, súlyos állításokat. A Soros György blogjaként is emlegetett 444.hu például a Barátok közt sokezredik epizódjának nevezte az újabb fejleményeket. Itt megjegyzendő, hogy korábban Magyar arról írt a Facebookon: a 444.hu több munkatársával is találkozott, Kaufmann Balázzsal pedig „konspiráltan is”, bármit is jelentsen ez.