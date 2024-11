Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Az orosz–ukrán háború legveszélyesebb időszakát éljük

– A mostani időszak az amerikai elnök beiktatásáig, január 20-ig a csaknem három éve tartó orosz–ukrán háború legveszélyesebb időszaka – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Vácon, a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjáráson. A tárcavezető a Piarista Kilátó Központban megtartott lakossági fóruma előtti sajtótájékoztatón arról beszélt: a kormány a nemzeti konzultáció keretében kérdezi meg az embereket arról, támogatják-e a tervét a jólétünk és a biztonságunk alapját jelentő szuverenitás védelme érdekében.

Hozzátette, hogy

az orosz–ukrán háború kiterjedésének veszélye minden eddiginél nagyobb.

Bár évtizedekig magától értetődőnek tűnt a béke, most, a háborúk korában ez egyáltalán nincs így. Minden eshetőségre felkészülve elrendelte az újonnan beszerzett légtérellenőrzési és légtérvédelmi eszközök és az azokra épített képességek telepítését az északkeleti országrészbe. Ezek a harcászati eszközök képesek növelni az észlelés pontosságát a légtérellenőrzésben és lerövidítik a reagáláshoz szükséges időt – mutatott rá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a magyar kormány számára a magyar emberek biztonsága az első,

azon dolgozunk, hogy továbbra is békében élhessünk, ezért nem engedjük, hogy bárki belesodorja az országot az orosz–ukrán háborúba.

A békéhez erőre, erős magyar hadseregre van szükség, ezért kezdte el a kormány már 2016-ban a haderő fejlesztését, jóval korábban, mint más európai országok. – Az eszközeiben, állományában és szellemiségében megújult honvédségünk képes arra, hogy megfeleljen a XXI. század állandóan változó kihívásainak, megvédje az országot. A hazát, saját közvetlen környezetünket, helyettünk senki nem fogja megvédeni, ezért is fontos, hogy minél többen csatlakozzanak a területvédelmi tartalékos erőkhöz – fogalmazott.

Hozzátette: az idei toborzókampány lezárult, de továbbra is várják a vagány, elhivatott fiatalok jelentkezését. A katonák nemrég már bizonyítottak Vácon is, a Dunakanyarban is, a szeptemberi árvíz idején több százan vettek részt a védekezésben. Védték az emberek életét és vagyonát – idézte fel a miniszter.