Forradalmi változás jön a YouTube-on + videó

Ezentúl szinkronizálva is nézhetünk idegen nyelvű videókat a YouTube-on, amelyeket gépi módszerrel hoz létre a lejátszó. Mivel a videómegosztó már jó ideje próbálja érthetővé tenni az idegen nyelvű videókat a nemzetközi közönség számára, eddig lehetséges volt ezeket automatikusan létrehozott feliratokkal megtekinteni.

A lejátszó a felhasználó által kiválasztott nyelvre le is fordította a felvételeken elhangzottak gépi úton létrehozott leiratát, de ezt követően már szinkronként is rámondja a felvételekre. Egy videót is kitettek, amelyen kipróbálható a funkció.

Jelenleg angol és francia, hindi, indonéz japán, német, olasz, portugál, spanyol nyelvek között képes oda-vissza elkészíteni a narrációt a gépi szinkron, amely teljesen automatikusan működik.

A YouTube-ra tartalmakat készítőknek nincs külön feladatuk vele.

A hangsávok közötti váltás a YouTube videólejátszó felületének Beállítások menüjében található, ahol többek között a felbontáson is lehet módosítani.