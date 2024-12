Áll a bál a norvég válogatottnál a magyarok elleni Eb-elődöntő előtt

Pénteken a címvédő norvég együttes ellen vívja meg az első elődöntőt a magyar női kézilabda-válogatott Bécsben, az Európa-bajnokságon. Norvégia ellen legutóbb tíz éve tudtunk nyerni, nagy bravúr lenne Golovin Vlagyimir csapatától a döntőbe jutás. Egy nappal a meccs előtt Norvégiában nem a magyarokkal vannak elfoglalva, hanem belső konfliktus miatt áll a bál. A volt győri klasszis, Nora Mörk szakértői szerepvállalása továbbra is heves indulatokat gerjeszt ellenfelünknél, amiből a szövetségi kapitány, Thorir Hergeirsson sem maradhatott ki.

Nora Mörk várandós, emiatt nincs ott az Eb-n, de így is hullámokat ver Norvégiában a szakértői szerepe. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mörk – aki 2016 és 2019 között volt a Győri ETO játékosa, és háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját a magyar klubbal – a nyáron még olimpiai bajnoki címet szerzett a Hergeirsson-vezette norvég válogatott tagjaként, majd szeptemberben bejelentette, hogy szünetet tart a pályafutásában, és határozatlan ideig nem kézilabdázik. Később kiderült, hogy anyai örömök elé néz, jövő májusra várja az első gyermekét. Az Eb alatt a norvég tévében Mörk szakértőként dolgozik, és ez verte ki a biztosítékot többeknél, hiszen még nem vonult vissza, így gyakorlatilag még a válogatott tagjának tekinthető, még ha most nincs is ott az Európa-bajnokságon.

Emiatt már az Eb előtt is voltak kritikus hangok Norvégiában, de most közvetlenül a magyarok elleni Eb-elődöntő előtt is a Mörk-ügy a legfőbb téma Norvégiában, amellyel a Dagblabet ma reggel megjelent cikke foglalkozik.

„Ez tiszteletlenség” – fakadtak ki a norvégok Mörk ellen

– Ha felveszed a kritikus szerepét, ami egy szakértőnek a feladata, akkor függetlennek kell lenned, nem lehet kettős szerepben maradni – idézte a lap Gunnar Bodahl-Johansen médiaszakértőt.

Mörk szakértői szerepe már az Eb előtt is hullámokat vert Norvégiában, a szövetségi kapitány sem helyeselte azt. Thorir Hergeirsson kiemelte, hogy Nora Mörk még mindig a válogatott tagja, és emiatt összeférhetetlen a szakértői szerepvállalása a tévében.

– Furcsa, hogy ezt az összeférhetetlenséget egy médium nem fedezte fel saját maga – méltatlankodott Hergeirsson.

Minderre most ráerősített Gunnar Bodahl-Johansen is: – Mörk még mindig válogatott játékos, és így nem lehet szakértő is egyszerre. Ez tiszteletlenség a csapattársaival szemben. A sajtó szempontjából pedig a felelősség azokat terheli, akik ebbe a szerepbe ültették őt.

Amíg ezzel van elfoglalva a norvégok, a magyar válogatott már Bécsben készül az Eb-eldőöntőre.