Ismét diktatúrát kiált Soros György szövetségese

Ismét a demokrácia sorsáért retteg Kati Marton. Soros György hazánkat rendszeresen bíráló szövetségese a New York Timesban megjelent véleménycikkében egyebek mellett arról írt, hogy szerinte „Orbán Viktor sarjadó demokráciából új önkényuralmi rezsimmé változtatta Magyarországot”. A 2022-es magyarországi választások befolyásolására létrehozott Action for Democracy Facebook-oldalán is közzétett írásban Marton abban is tragédiát lát, hogy az amerikai konzervatívok, köztük Donald Trump, a frissen megválasztott elnök, példaképet látnak a magyar kormányfőben. „Nincs senki jobb, okosabb vagy alkalmasabb vezető Orbán Viktornál. Ő egyszerűen fantasztikus” – idézi Trumpot Kati Marton, aki ebből egyenesen a tengerentúli demokrácia leépülését vezeti le. Soros szövetségesének sajátos fanatizmusát mutatja a következő mondata: „Szinte megkönnyebbülés, hogy nem élnek a szüleim és nem látják, milyen irányba megy az USA, vagyis az az ország, amit a legnagyszerűbbnek tartottak a világon.”