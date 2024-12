Juhász Hajnalka: Mindig meg kell küzdenünk a baloldallal

– A történelem a patrióta erők oldalán áll?

– Egyre több országban nyernek a konzervatív és jobboldali erők. Három évvel ezelőtt a holland liberális politikusok belém álltak, hogy micsoda embertelen migrációs politikánk van. Most minimum olyan kemény migrációs politikát képvisel Hollandia, mint Magyarország, azzal a különbséggel, hogy már rendkívül sok illegális migráns van az országukban. Az elkövetkezendő négy-öt évben nagyon sok politikai erő fogja megérezni azt, amit az Európai Unióban a patrióták jelentenek. Már a harmadik legerősebb frakció vagyunk, és ez a szám csak növekedni fog.

Amikor egy uniós elnökségi rendezvényen odajött hozzám egy portugál képviselő, és egyszerűen csak átkarolt, majd megköszönte, de jó, hogy van egy Orbán Viktorotok, mert ők már nem bírják kezelni az illegális migránsokat, akkor az ember érzi, hogy egy rendkívüli történelmi folyamatnak lehet a részese. Eddig csak küzdöttünk, magyaráztunk, harcoltunk, de eljutottunk oda, hogy sokan érzik a politikusok közül, eljött a változás szele.

A nagy liberális mondatok, hogy mindenki azt csinál az Európai Unióban, amit akar, mindenki úgy él, ahogy akar, mindenki oda megy, ahova akar, az körülbelül a nagy semmihez vezetett. Ez az a pillanat, amikor a defenzív, állandóan védekező külpolitikai gondolkodásból elindulunk egy proaktív, reményeim szerint egy dialóguson és tiszteleten alapuló, kettős mércét nélkülöző diplomáciai kommunikáció irányába.

– Milyen lehetőségeket jelenthet Magyarország számára az, hogy Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást?

– Donald Trump képes lesz létrehozni Oroszország és Ukrajna között a békét, ami Magyarország számára létfontosságú. Még 2020-ban az úgynevezett Ábrahám-megállapodásokkal a Közel-Keleten elindított egy békefolyamatot, egyedülálló módon Izrael és az arab államok között. Ez egy nagyon biztató tendencia volt, és reményekkel töltötte el azokat, akik külpolitikával foglalkoznak. Ez látlelete annak, hogy Donald Trump mire képes amerikai elnökként. Mivel kiváló üzletember is, ezért pontosan tudja, hogy egy elhúzódó háború a legsúlyosabb emberáldozatokon túl micsoda gazdasági veszteséggel is jár. Egy háborúból jól kijönni gazdaságilag sem az Európai Uniónak, sem Ukrajnának nem lehet. Ezért meggyőződésem, hogy minél hamarabb képes lesz leültetni a feleket a tárgyalóasztalhoz és megvalósítani a békét. Már voltak megnyilvánulásai, amik jelezték a béke előszelét. Hangsúlyozta, a mihamarabbi béke megvalósítása lehet a legfontosabb külpolitikai cél, amivel gyakorlatilag meghatározta, hogyan fog gondolkodni az elkövetkezendő időszakban. Ez nemcsak az Egyesült Államok, hanem az Európai Unió számára is győzelem lesz.

– Ön nemrég az Egyesült Államokban járt. Milyen tapasztalatokról tud beszámolni?

– Két napon keresztül hat republikánus kongresszusi képviselővel találkoztam, és jó érzés volt úgy leülni az asztalhoz tárgyalni, hogy Donald Trump az elnökjelölti vita során a magyar miniszterelnökre hivatkozott. Egyikőjükön sem éreztem, hogy nem tudnak az orosz-ukrán háborúhoz vagy az unió kihívásaihoz relevánsan hozzászólni. Az orosz-ukrán háborúról azt az álláspontot képviselték, hogy minél hamarabb békét kell kötni.

A republikánus képviselők nagy része támogatja Ukrajna uniós tagjelölti státuszát, amire azt mondtam – és ezt elfogadták –, hogy Magyarország a teljesítmény alapú bővítéspolitikában hisz. Elmondtam nekik, hogy a bizottsági elvárások közül Ukrajna tíz pontból négyet tudott teljesíteni. Elmagyaráztam, hogy szigorúan ragaszkodunk a határon túli magyar kisebbségek nyelvi jogainak garantálásához.

Ez a probléma a két ország között 2015 ben kezdődött, nem most, amikor a meglévő szabályozást hátrányosan módosította az ukrán vezetés.. A képviselőket elsődlegesen a saját választókörzetük érdekli, de mindenki elismerte azt, hogy a magyar miniszterelnök az unió legmeghatározóbb politikusa. A közös gondolkodás, amit Donald Trumppal kezdtek el, egy reményteli jövőképet jelenthet Európa számára. De az Európai Unión kívül szó esett például Kínáról is a képviselőkkel történő egyeztetés során. Az Egyesült Államok számára az a fontos, hogy továbbra is a világ első számú nagyhatalmaként tudja magát pozícionálni, és ez teljesen érthető. Még a republikánus körökben is rettentően visszafogott a Kína-politika, de azt elfogadják, hogy a gazdasági semlegesség elsődleges kell, hogy legyen egy ország számára. Ketten magyar származásúak voltak azok közül, akikkel találkoztam, de azt éreztem, hogy nem feltétlenül csak a magyar származásuk, hanem a republikánus gondolkodásuk is közös nevező. A nehéz időkben, amikor mindenki támadta Magyarországot, voltak olyan bátrak és kiálltak hazánk mellett. Akkor is magyar barátok voltak, amikor nem volt divatos annak lenni, ezek az igazi szövetségek. A jövő a békét, a gazdasági megerősítést hozhatja, ha a világ konzervatív, kereszténydemokrata értékrendű politikusai összefognak.

Borítókép: Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője (Fotó: Havran Zoltán)