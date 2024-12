Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart szombaton

Holnap 10:30-tól évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor – jelentette be a Miniszterelnöki Sajtóiroda. A nemzetközi médiafigyelemre is számot tartó eseményt a karmelita kolostorban tartják meg. A miniszterelnök feltehetőleg beszámol majd a magyar soros elnökség alatt elért eredményekről, a 2025-ös költségvetésről, és valószínűleg téma lesz az orosz–ukrán háború is. Emellett a kormányfőt a sajtó munkatársai több órán át kérdezhetik különböző témákban.

A sajtótájékoztatóról lapunk is élőben fog beszámolni.

A témákról a hagyományos péntek reggeli rádióinterjújában a kormányfő elmondta: a legfontosabb, hogy repülőrajtot vegyünk, ugyanis szerinte ez a siker kulcsa. Az ukrajnai háború alakulásáról és az európai gazdaság nehézségeiről is beszélt.

A karácsonyi tűzszünet arról szólna, hogy nem reménytelen egy rövid távon elérhető béke és tűzszünet Európában, mert ha sikerül ezt néhány napra létrehozni, akkor tető alá lehet ezt hozni karácsony után, egy hosszabb tárgyalás eredményeképpen is

– mondta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak.