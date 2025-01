Annyi lopás van Somogyban, hogy az üzletekre plakátolják ki a tolvajok fotóit

Fényképek és videófelvételek is bizonyítják, hogy az elmúlt időszakban mennyien próbálkoztak lopással a kínai boltban. Az egyik felvételen rendőrök is látszanak, akik éppen arra kérik a feltételezett elkövetőt, hogy mutassa meg, mi van a táskájában. Még azt is hallani, hogy nagyjából százezer forint értékben pakolt bele a táskába a tolvaj. Az üzletvezető a portálnak azt mondta, egyre többen térnek be hozzájuk lopni.