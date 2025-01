Dolgozik a manipulációs kerekasztal: most az Idea Intézet emelte éteri magasságba a Tisza Pártot

Idén is folytatja a választók befolyásolására irányuló tevékenységét a baloldali manipulációs kerekasztal, ezúttal az Idea Intézet hozta nyilvánosságra a friss felmérését, amely szerint a biztos szavazó, pártot választani tudók körében kilenc százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt. A Magyar Nemzet éppen hétfőn mutatta be tényfeltáró cikkében azt a pókhálószerűen megszervezett manipulációs tevékenységet, amit a baloldali kötődésű közvélemény-kutatók alakítottak ki a választói pártpreferenciák befolyásolásának szándékával, vagyis azzal, hogy a Tisza Pártot esélyes kihívóként mutassák be a kormánypártokkal szemben.

Csak online felmérés

Ebbe a sorba illeszkedik az Idea mostani kutatása, aminek hitelességét több tényező is erősen megkérdőjelezi. Elsőként fontos szakmai hiányossága, hogy az Idea Intézet saját bevallása szerint „a kutatás adatait 2024. december 31. és 2025. január 10. között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével”.

Tehát nem az általában szokásos telefonos vagy személyes adatfelvétel történt, ami azért torzíthatja az eredményt, mert az online kitölthető kérdőívekkel értelemszerűen csak olyan személyeket tudnak elérni, akik rendelkeznek internet-hozzáféréssel, elektronikus levélcímmel. Bár az online tér használata manapság a társadalom nagy többségében természetes, de nem minden rétegében az.

Főként az idősebb korosztályokban bőven akadnak olyan emberek, akik nem használnak számítógépet, internetet. Tehát egy korcsoport jelentős része eleve kiesik a lehetséges válaszadók köréből, ami gyengíti a kutatás reprezentativitását.