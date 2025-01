Nem bírták tovább: kihozták a balosok az újabb Tisza-vezetést vizionáló közvélemény-kutatásukat

– Múlt héten hétfőn írtam róla a hozzám eljutó információk alapján, hogy a Fidesz 64 százalékos időközi győzelme miatt felborult Magyar Péterék eredeti elképzelése, elhalasztották a Tisza előnyét vizionáló manipulatív közvélemény-kutatás publikálását – jelentette a közösségi oldalán Deák Dániel, a ma megjelent, Idea Intézet által közölt kutatási adatokra reagálva.

Ezek alapján már kilenc százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt. Az Idea azzal bódítja az ellenzéki közvéleményt, hogy még soha nem állt ennyire mélyen a kormánypártok támogatottsága 2010 óta.

Ahogyan Deák is írja, a baloldali kutatók teljesen nevetségessé tették volna magukat egy 64 százalékos Fidesz-eredmény után egy ilyen számsorral.

Most hétvégén is voltak időközi választások, bár ezek csak önkormányzati szintűek, de ezeken is nyertek a Fidesz jelöltjei. Deák Dániel információi szerint

Magyar Péter annyira ideges emiatt, hogy ráparancsolt a balos kutatócégekre, akár a maradék hitelességük árán is tegyék közzé az ő elsöprő előnyét mutató adatokat.

– Ma ez be is következett, a baloldali Idea Intézet közzé is tette, hogy szerintük soha nem állt még ilyen rosszul a Fidesz, a Tisza pedig tarol. Az „adatfelvételt” január 10-én végezték el, ebből is látszik, hogy eredetileg múlt hétre szánták a kutatást, csak elhalasztották. Innentől beindul a szokásos menetrend: a balos kutatók összehangoltan fogják közzétenni a manipulatív adataikat. Hiába a választási eredmények, ők tovább hazudnak. Ami fontos: ne dőljünk be nekik! – írja közösségi oldalán Deák Dániel.

