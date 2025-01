Jön a középiskolai felvételi – milyen feladatokra érdemes készülni?

A központi írásbeli vizsga január 18-án, szombaton 10 órakor lesz. Akik ebben az időpontban valamiért nem tudnak részt venni, a pótvizsgát a január 28-án 14 órára megszervezett pótnapon írhatják meg.

Az Eduline összeszedett néhány hasznos információt a középiskolai felvételivel kapcsolatban, amit érdemes lehet figyelembe venni az érintetteknek.

Mind a magyar-, mind a matematikafelvételi feladatlapon a maximálisan elérhető pontszám 50, mely a két feladatlap 10-10 megoldandó feladatára járó pontokból tevődik össze.

A 10 feladat megoldására 45 perc áll rendelkezésre mindkét tantárgynál. A két vizsga között 15 perc szünet áll a rendelkezésre.

Mi várható a magyarfelvételin?

A magyar középiskolai felvételiben fogalmazásra mindenki számíthat, emellett a szövegértés is minden évben a feladatok részét képezi. A negyedikesek feladatsorában nagy eséllyel szerepel majd a szavak betűrendbe sorolása, illetve a szólások-közmondások felismerése.

Aki hatosztályos gimnáziumba szeretne menni, annak érdemes begyakorolnia a mássalhangzó- és magánhangzótörvényeket.

Aki pedig kilencedik évfolyamra jelentkezik, annak fontos átnéznie például a különböző szószerkezeteket, mondattípusokat. Minden évfolyamon magyarból a fogalmazás éri a legtöbb pontot, összesen tízet.

Ennél a feladatnál a javítás során figyelembe veszik

a tartalmat, például mennyire eredeti az ötlet, megfelel-e a fogalmazás az adott szövegtípus kritériumainak, van-e a szövegben önellentmondás,

a szöveg szerkesztettségét, például van-e bevezetés, tárgyalás, befejezés,

a stílust, például milyen gazdag a szókincs, megfelel-e a szóhasználat a köznyelvi normának, van-e nyelvhelyességi hiba,

a helyesírást, aminél számít, hogy mennyi és milyen súlyosak a helyesírási hibák, illetve

a külalakot is nézik.

Azonban jó hír, hogy a helyesírási feladatokon és a fogalmazáson kívül a helyesírási hibákat csak javítják, de nem vonnak le értük pontot.

Mire kell figyelni a matekfelvételin?

A matematika felvételi feladatokban a negyedikeseknél nagy az esélye, hogy táblázatból, ábráról kell adatokat leolvasni vagy valamilyen alakzat területét kiszámolni.

A hatodikosoknál valószínűségszámítás, sorozatok is előfordulhatnak a feladatsorban.

Aki kilencedikbe felvételiznek, a statisztikai alapfogalmakat (beleértve a móduszt is), a koordinátarendszer szabályait és a különféle geometriai transzformációkat is gyakorolják be.

Számológép a felvételin nem használható, csak körző, szögmérő és vonalzó vihető be a vizsgaterembe. Arra is külön figyelni kell, hogy matekból külön pontozzák a feladatlevezetést, ezért érdemes nem csak a végeredményt leírni – írja a Veszprém Vármegyei Hírportál.