Itt az újabb bizonyíték: senki sem ismeri a Tisza párt politikusait

Egy, a Facebookon készült rögtönzött közvéleménykutatás során kiderült, hogy alig-alig ismerik az emberek a Tisza politikusait, ami annak is köszönhető, hogy jóformán csak Magyar Péter haknijaitól hangos a sajtó. A Mandiner oldalán közzétett képen egyébként 10 tiszás politikus látható, és a többségnek fogalma sem volt róla, hogy az kiket ábrázol, de legalább a képviselők egyike, Balogh Balázs magára ismert. A lap csapata most az utca emberét is megkérdezte a képen látható politikusokról, a legnagyobb meglepetés pedig akkor érte őket, mikor

Barabás Richárd fővárosi képviselő sem tudta, kik azok, pedig hónapok óta együtt irányítják a várost.

És hogy mit mondott a politikus? Egészen pontosan azt, hogy

nem fog eszembe jutni, úgyhogy most nagyon meg fogok sérteni embereket, hogy ha folytatjuk ezt a játékot.

Közben pedig az utca embere sem sajnálta tőlünk a véleményét, így a különböző képeket külön lengetve megtudhattuk többek között azt is, hogy „az a modell, aki volt a modell?”, hozzátéve, hogy „valamilyen Ágnes?”, de valaki rosszul úgy tippelt az egyik képviselőre, hogy „Fidesz”.

Volt, hogy az utca embere nemes egyszerűséggel annyit reagált, hogy „Nem. Sosem láttuk.” De más is úgy nyilatkozott a riporternek, hogy „most látja őket először”. A legjobb eredmény pedig talán az volt, mikor a járókelő azt felelte, hogy „az arca ismerős, de a nevét nem tudom”.