Erősödő Fideszt és apadó Tiszát hozhat 2025

A szakértő szerint ezek mind olyan esetek, amelyek a korábbi tapasztalatok szerint nem segítették az éppen aktuális ellenzéki politikust abban, hogy sikert érhessen el. Tóth Erik felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlési választás közeledtével a beágyazottság országos szinten kiemelt fontosságú lesz, így Magyar Péternek nemcsak 106 egyéni jelöltre van szüksége, hanem rendszeres jelenlétre az összes vármegyében és a több mint 3100 településen, sőt az országhatáron túl is.

Kérdéses, hogy az az ember, aki a saját maga által kiválasztott EP-képviselőinek sem engedte meg, hogy a jóváhagyása nélkül nyilatkozzanak, mit fog tenni akkor, amikor mindezt minimum 106, országosan szinten több ezer ember esetében kell kontrollálnia. A Tisza Párt – csakúgy, mint a többi baloldali szervezet – feladatának tekinti azt is, hogy minél rosszabb helyzetbe hozza a legitim módon megválasztott magyar kabinetet

– fogalmazott Tóth Erik.

Szerinte ez a politika arra alkalmas volt, hogy az ellenzéki magszavazókat – akiket még Márki-Zay Péter is meg tudott szólítani – a Tisza mellé állítsa, azonban 2025 egyik igazi kérdése az, hogy tovább növekedhet-e Magyar Péter pártjának népszerűsége.

Eljelentéktelenedő törpepártok

A baloldali kis pártok helyzetét vizsgálva az elemző közölte, hogy vannak olyan ellenzéki formációk, amelyeknek valódi létezését gúnyosan eddig egymás között ők maguk is megkérdőjelezték. – A Párbeszéd, a Jobbik és az MSZP esetében senki sem tudja, hogy merre van az előre, ami a tavalyi EP-választáson is tökéletesen megmutatkozott. Ezek a pártok nagyrészt csak abból élnek, hogy bekerültek az ellenzéki közös listának köszönhetően a törvényhozásba 2022-ben, önállóan nem sokra mentek volna – tette hozzá Tóth Erik. Kérdésnek nevezte, hogy lesz-e, és ha igen, milyen konstrukciójú együttműködés közöttük, de biztosnak tartja, hogy előbb vagy utóbb a teljes ellenzéki kooperáció ötlete is felmerül, ahogy az is, hogy Magyar Péter megpróbál mindenkit leszalámizni 2026-ra. – Látva a többi baloldali párt állapotát, erre talán minden esélye meg is lesz idén – vetítette előre a szakértő.