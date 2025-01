Rapid délutáni friss- Szürreális szemezgetés belföldről és külföldről + videó

Hiába hagyta el hétfő hajnalban hazánkat Pressman, hagyatékának elemzéséről még kedden délután is volt miről beszélni. Szabó Gergő bevallotta, ha az amerikai diplomata nevét meghallotta, soha nem tudatosult benne, hogy egy nagykövetről van, aki a két ország viszonyát megerősítse. Cserébe sokat ártott a hazánkban ténykedő amerikai cégeknek is. Kertész Dávid felvetette, nem igazán érti, kinek állhatott az érdekében, hogy Pressman a magyar kettős állampolgárok listáját kikérje. Ez szerinte az USA-t nem érdekelte, kizárólag a kárpátaljai magyarok adataival tudtak volna játszani ha kikerül ez a lista, ugyanis ha hiszünk az összeesküvés elméletekben, és eljut az ukrán hatóságokhoz, akkor azóta azok az emberek már a fronton lennének. A széderestről is szó esett, ahol a listázós ex-jobbikos Gyöngyösi Márton és Nagy Ervin liberális színész egy asztalnál fogyasztották el a finom fogásokat.

A Török-Áramlat elleni sikertelen dróntámadásról is beszéltek az újságírók. Szürreálisnak tartották, hogy éppen egy NATO-tagország , esetünkben Törökország gázvezetékét azoknak az oroszoknak kellett megvédeni, akik egyébként szállítanak rajta. Részletek a Rapidban.

Borítókép: Szabó Gergő és Kertész Dávid (Forrás: YouTube)