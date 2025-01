Rapid délutáni friss – Óriásmecsettel és felhőkarcolókkal rémisztgetnek a balliberálisok Rákosrendező ügyében + videó

Jakubász Tamás felvetette, hogy a főváros terveiről eddig semmit sem lehet tudni, a vételár is nagyon magas. Villányi hozzátette, hogy Budapest jelenleg a „csőd közelében tántorog”, és hogy a vételárat miből fedeznék, az egy rejtély, hiába hajtanak az elővásárlási jogra. A beszélgetésből az is kiderült, hogy a fővárosnak még tervei sincsenek, hogy mit kezdene Rákosrendezővel, de újságíróink emlékeztettek arra, hogy a Wallis-csoport is bejelentkezhetett a projektre, amelynek sokáig állt az élén Bajnai Gordon volt miniszterelnök, akinek a nevéhez köthető a „guruló dollárok” története, amely a mondhatni általa is irányított DatAdat-cégcsoporthoz köthető. Emlékeztettek kollégáink arra is, hogy Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője szerint Karácsonyéknak azért lenne fontos a rákosrendezői beruházás, mert ebből szeretnék finanszírozni a következő kampányt.

Borítókép: Villányi Károly és Jakubász Tamás, a Mediaworks tényfeltáró szerkesztőségének két vezetője a Rapid délelőtti adásában (Forrás: Képernyőkép)