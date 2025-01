Szakértő: Új szintre emelte a Tisza a háttéralku-politizálást

A Tisza Párt eddigi fővárosi munkája kettes alá: korábban olyan alkalmazott kirúgását akarták elérni az állatkertnél, aki akkor már nem is dolgozott ott, de előbb hittek egy Wikipédia-felsorolásnak, minthogy hivatali úton utána jártak volna a valós helyzetnek. De köztudott az is, hogy sokadik alkalommal sem sikerült egy közgyűlési előterjesztésüket és javaslatukat helyesen benyújtaniuk és megírniuk. Ilyen kellemetlen, ki nem kényszerített hibák után nehéz hitelesen azt képviselni, hogy bármit is jobban tudnának csinálni másoknál